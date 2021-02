Tačiau, kaip jau skelbta, aštuntą mėnesį besilaukusios moters vyras tokia versija netiki ir už informaciją siūlo 100 tūkst. JAV dolerių atlygį.

Moters artimieji kreipėsi ir į Kretingos policiją, paskelbta tarptautinė paieška.

Kretingos rajono policijos viršininkas Arūnas Pužauskas Delfi sakė, kad dėl moters dingimo jos artimieji kreipėsi vasario 17 dieną, kurie nurodė, kad G. Vaškytė yra dingusi jau tris dienas.

„Į mus kreipėsi moters artimieji vasario 17 dieną. Pranešė, kad jų dukra dingo vasario 14 dieną Maldyvuose. Pradėjome tyrimą, nes paskutinė jos registracijos vieta yra Kretingoje. Paskelbta tarptautinė paieška, situacija yra sudėtinga, nes moteris gyvena vienoje šalyje, dingo – kitoje. Visą surinktą medžiagą perdavėme kolegoms užsienyje, bendraujame su jais“, – sakė A. Pužauskas.

Trečiadienį laikraščiui „The National“ skirtame pareiškime Maldyvų policijos atstovas spaudai sakė, kad apie Giedrės Vaškytės dingimą buvo pranešta vasario 13 d., maždaug 21 val.

„Gavome pranešimą, kad vasario 13 d. apie 19 val. išėjusi pasimaudyti dingo 33-ejų metų amžiaus Kanados pilietė. Maldyvų nacionalinės gynybos pajėgos, policija ir kurorto personalas surengė bendrą paieškos operaciją“, – sakė atstovas spaudai.

#Update: MNDF Coast Guard "Kaamiyaab" covered the surface areas of 66sqnm, MNDF CG & Resort divers have searched 1549162sqm, MNDF Dornier has searched 500 sqnm in search of the missing female tourist who went snorkeling alone from Maamunagau Resort. Search is still underway. pic.twitter.com/hAmXCLDHLl