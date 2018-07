ŠMM siūlo, kad nuo kitų metų pirmųjų metų nuolatinės studijų formos mokslo ir meno doktorantų stipendijos siektų 722 eurus (dabar jos yra 395 eurai), o antrų–ketvirtų metų doktorantams jos būtų 836 eurai (dabar 456 eurai). Jeigu Vyriausybė tam pritartų, doktorantai nuo 2019 metų gautų 83 proc. didesnę paramą nei dabar. ŠMM skaičiavimu, papildomai tam reikėtų 8,2 mln. eurų per metus. Anot ministerijos, šis padidinimas leistų tikėtis, kad daugiau asmenų rinksis doktorantūros studijas, sieks mokslininko karjeros, o tai sudarys sąlygas kokybiniams aukštojo mokslo pokyčiams. Finansų ministerijos teigimu, toks doktorantų gaunamos paramos didinimas būtų neadekvatus mokslo darbuotojų atlyginimų atžvilgiu. Anot jos, doktorantui skiriama parama neturėtų būti didesnė už mokslo darbuotojo, tyrėjo, mokslininko stažuotojo mažiausią pareiginę algą.

