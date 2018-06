Egzamino sudarytojai į užduočių sąlygas įpynė Karlsoną su mažyliu, seseris Irutę ir Birutę, kurios žaidė „Pokemon Go“ žaidimą bei Gretą, kuri mėgo plačiai atverti automobilio dureles.

Internautai neliko abejingi šiems pavyzdžiams ir sukūrė pašiepiančių vaizdelių, kuriuose savaip perteikė egzamino užduočių herojus.

Socialiniuose tinkluose kone plačiausiai paplito kompiuterine programa pakoreguota nuotrauka, kurioje pavaizduotas automobilio aikštelėje stovintis automobilis su užrašu „Greta“. Po automobilio ratais gulėjo dvi sesės Irutė ir Birutė, o aplink mėtėsi seserų gaudomi pokemonai.

Matematikos egzamino memas © Facebook

Kitame meme pavaizduota telefoną laikanti moteris. Telefono ekrane matyti pokemonų žaidimas. Užrašas prie nuotraukas skelbė: „Birutė ir vėl triuškina Irutę, pagaudama trim pokemonais daugiau nei jos oponentė.“

Matematikos egzamino memas © Facebook

Netrūko ir tokių, kurie tiesiog dalijosi žaidimo „Pokemon Go“ logotipu.

Matematikos egzamino memas © Facebook

Matematikos užduotys, kuriose buvo paminėti pokemonai, Irutė, Birutė, Karslonas ir Greta:

Mažylis vienas tortą suvalgo per 30 min., o kartu su Karlsonu – per 5 min. Per kiek minučių Karlsonas vienas suvalgo tortą?

a) 5 min.

b) 6 min.

c) 15 min.

d) 25 min.

Dvi sesutės – Irutė ir Birutė – kurį laiką gaudė pokemonus. Irutė kasdien sugaudavo po x pokemonų, o Birutė – trimis pokemonais daugiau. Irutė pokemonus gaudė viena diena ilgiau negu Birutė. Birutė iš viso sugavo 484 pokemonus, o Irutė iš viso sugavo 437 pokemonus. Apskaičiuokite x reikšmę.

Automobilių stovėjimo aikštelėje iš viso yra 12 stovėjimo vietų vienoje eilėje. Į šią aikštelę atvyko 8 automobiliai. Aikštelėje vienas automobilis užima vieną vietą.

1) Apskaičiuokite, keliais skirtingais būdais 8 automobiliai gali būti pastatyti šiose stovėjimo vietose.

2) Automobiliai atsitiktini buvo pastatyti stovėjimo vietose. Apskaičiuokite tikimybę, kad automobiliai buvo pastatyti iš eilės vienas prie kito, nepaliekant tarp jų tuščių stovėjimo vietų.

3) 8 automobilius atsitiktinai pastačius stovėjimo vietose, į stovėjimo aikštelę atvyko Greta. Ji mėgsta plačiai atverti vairuotojo pusės duris , todėl jos automobiliui pastatyti reikia dviejų vietų. Apskaičiuokite tikimybę, kad Greta galės šioje aikštelėje pastatyti savo automobilį ir plačiai atverti duris.

Užduotyse įvardyti herojai šypseną sukėlė ne tik abiturientams, nors specialistai tokius pavyzdžius vertino prieštaringai.

Visos matematikos egzamino užduotys:

Po matematikos egzamino pasipylė įvairios abiturientų nuomonės, nors dauguma skundėsi neįveikiamomis užduotimis. Daugiau abiturientų nuomonių po valstybinio matematikos egzamino rasite čia.