Jos numato, kad Vyriausybė bei švietimo ir mokslo ministras priverstinėje emigracijoje veikiantiems universitetams galėtų nustatyti specialius studijų krypčių vertinimo ir akreditavimo kriterijus, leidimo vykdyti studijas suteikimo ar panaikinimo procedūras. Šias pataisas registravo užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, Seimo Švietimo ir mokslo komiteto vadovas Eugenijus Jovaiša, parlamentarai Andrius Kubilius, Gintaras Steponavičius, Arūnas Gelūnas. Susiję straipsniai: Buvęs Bulgarijos švietimo ministras taps EHU rektoriumi Vyriausybė planuoja leisti EHU studijas vykdyti iki 2019 metų „Turime suvokti, kad tai išskirtinis atvejis, iš nedemokratinės šalies pasitraukęs universitetas egzilyje, ir tam tikros išskirtinės sąlygos, įvertinus neordinarinę situaciją, gali būti numatytos. Aš manau, kad turi būti duotas antras šansas EHU“, – BNS sakė vienas projekto iniciatorių A. Gelūnas. Pataisų aiškinamajame rašte pažymima, kad „nevalstybinės aukštosios mokyklos, kurios savo kilmės valstybėse buvo priverstos nutraukti veiklą dėl politinių priežasčių, susiduria su sunkumais prisiderinant prie Lietuvos institucijų keliamų reikalavimų“. „Dėl to iškyla grėsmė studentų interesams, Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų vykdymui ir šalies prestižui“, – sako iniciatoriai. Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) neigiamą šios aukštosios mokyklos įvertinimą paskelbė gruodžio pabaigoje. Ataskaitoje neigiamai įvertintas EHU strateginis valdymas bei mokslo ir (arba) meno veikla. Kaip pažymi SKVC, toks įvertinimas yra pagrindas panaikinti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą. 2014 metais EHU veikla taip pat įvertinta neigiamai, tuomet universitetas akredituotas tik trejiems metams. EHU nesutinka su neigiamais universiteto institucinio vertinimo rezultatais. Anot universiteto vadovybės, reformos, įgyvendintos 2015–2017 metais, padarė esminę įtaką universiteto strateginio valdymo, studijų ir mokslo plėtrai. Universitetas taip pat paskelbė pateikęs Švietimo ir mokslo ministerijai oficialų pasiūlymą dėl susitarimo, leisiančio baltarusių universitetui tęsti veiklą Vilniuje. Premjeras Saulius Skvernelis tuomet sakė, kad neigiamo ekspertų vertinimo sulaukęs EHU su senu leidimu galės veikti iki 2019 metų liepos. EHU – privatus 1992 metais Minske įsteigtas ir vėliau Baltarusijos valdžios uždarytas universitetas. 2004 metais universitetas priėmė Lietuvos Vyriausybės kvietimą ir persikėlė į Vilnių. Šiuo metu EHU studijuoja beveik 800 studentų, iš jų 95 proc. sudaro baltarusiai. Tarp universiteto donorų yra Europos Sąjunga, Lietuvos Vyriausybė, priemones ir paramą EHU telkia JAV įsikūrusi ne pelno organizacija „Friends of EHU“, speciali Vokietijoje įsteigta organizacija.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.