Kaip Eltą informavo Švietimo ir mokslo ministerija, maksimalus mokinių skaičius pradinukų klasėje - 24 vaikai, vyresnėse klasėse - 30 mokinių. Vienas mokinys, dėl įgytų ar įgimtų sutrikimų turintis didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, besimokantis bendrojo ugdymo klasėje, prilyginamas dviem tos klasės mokiniams.

„Higienos normos vaikų skaičiaus klasėse nereglamentuoja, bet nustato, kad minimalus plotas, tenkantis vienam mokiniui, būtų ne mažesnis kaip 1,7 kvadrato patalpos ploto klasėje, o specializuotuose kabinetuose dar daugiau. Tikrindami mokyklas randame pažeidimų, kad prikimšta per daug vaikų”, - konstatavo A. Razmienė.

Kaip pabrėžė specialistė, vienam vaikui nustatytas minimalus patalpų plotas yra labai svarbus rodiklis tam, kad būtų užtikrinta oro kokybė. „Vaikai kvėpuoja, susidaro fiziologinės apykaitos produktai. Mažinant užkrečiamųjų ligų plitimo riziką, klases taip pat būtina vėdinti per pertraukas”, - pabrėžė gydytoja higienistė-epidemiologė.

Kaip parodė taršos anglies dvideginiu tyrimai klasėse ir sporto salėse, beveik trečdalyje visų tirtų klasių jau pamokos pradžioje anglies dvideginio koncentracija viršijo normas. „Anglies dvideginis yra tai, ką žmogus iškvepia, nevėdinamose patalpose jo prisikaupia, tad pradeda skaudėti galvą, sulėtėja mąstymas. Dėl to kalta būtent ši medžiaga”, - aiškino specialistė.

Tyrimo duomenimis, pamokos pabaigoje anglies dvideginio koncentracija vidutinę leidžiamą koncentraciją jau viršijo daugiau nei pusėje tirtų klasių - 51 proc. „Tai reiškia, kad tos klasės buvo neišvėdintos per pertraukas arba pagal jų plotą buvo per daug vaikų. Mokinių klasėje gali būti tik tiek, kad būtų užtikrintas reikalingas plotas, tūris, kad per 45 minutes pamokos patalpoje neprisikauptų tiek anglies dvideginio, kad trukdytų mokymo procesui - lėtintų mąstymą, sukeltų galvos skausmą ir pan.“, - atkreipė dėmesį A. Razmienė.

Įtakos vaikų sergamumui turi ir kitos priežastys. Kaip priminė Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėja, į mokyklas atėję vaikai, kurie nelankė darželio, paprastai dažniau serga, nes imunitetą įgyja „apsikeisdami” mikroorganizmais. Jeigu to nebuvo daželyje, vyksta mokykloje.

„Bet dažniausiai, kiek stebime, vaikams ypač stinga rankų higienos įgūdžių - jie neišmokyti nusiplauti rankyčių. Kai kuriose mokyklose nepakanka sąlygų to padaryti. Kad ir kaip būtų, rankų higieną vaikams būtina akcentuoti nuo pat gimimo. Taip pat silpna kosulio kultūra - vaikai kosi neužsidengę ir dar dairosi. Jei matai, kad kitas kosėja, taip pat reikia nusisukti, užsidengti burną, nosį, kad neįkvėptum. Atrodo, elementaru, bet ir suaugusieji dažnai to nepaiso - viešajame transporte kosi, čiaudi neužsidengę ir taip skleidžia bacilas“, - sakė A. Razmienė.

Prieš rugsėjo pirmąją mokyklose - pasiruošimo mokslo metams įkarštis, tad visuomenės sveikatos specialistai papildomas mokyklų patikras numatę rugsėjo-spalio mėnesiais.

Pernai NVSC atliko 665 ugdymo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, patikrinimus ir net 54 proc. jų nustatė visuomenės sveikatos saugos reglamento pažeidimus, paskyrė 87 administracines nuobaudas.

Kaip Eltą informavo tarnyba, pagrindiniai nustatomi pažeidimai fiksuojami būtent dėl vaikų skaičiaus klasėse ar grupėse (13 proc. visų nustatytų pažeidimų).

Dėl per didelio vaikų skaičiaus grupėse apsunkinamas ne tik ugdymo procesas, bet ir vaikų priežiūra, nesukuriama saugi aplinka.