Dėl tariamų šauktinių sąrašų apgavikai sėja paniką: ruoškitės, keliausite į Iraną

Viskas prasidėjo dar praėjusią savaitę, kai JAV per antskrydį Irake nukovė Irano generolą Qasemą Soleimani. Iranui pagrasinus žiauriu kerštu ir JAV ėmus telkti karines pajėgas Artimųjų rytų regione socialiniame tinkle „Twitter“ kaip mat ėmė sklisti Trečiojo pasaulinio karo tema.

Tokios grotažymės kaip #WWIII išprovokavo netikėtą ir milžinišką susidomėjimą kiek primirštu tinklapiu www.sss.gov, kurį, sulaukę 18-os teoriškai turėtų aplankyti ir užsiregistruoti jaunieji vyriškos lyties amerikiečiai. Formaliai tai yra registracija sistemoje, kurioje tvarkomi karinei tarnybai tinkamų žmonių sąrašai.

Milijonai 18-26 metų amžiaus amerikiečių kasmet atsiduria šiuose sąrašuose ir teoriškai gali būti pašaukti tarnauti, ypač jei kiltų poreikis smarkiai padidinti JAV karių skaičių, kaip tai buvo Antrojo pasaulinio, Korėjos ar Vietnamo karo metais.

Tad nenuostabu, kad kilus krizei su Iranu ir pasklidus kalboms apie galimą pasaulinį konfliktą susidomėjimas šiuo tinklapiu buvo toks didelis, kad jis tiesiog nulūžo ir neveikia iki šiol.

Due to the spread of misinformation, our website is experiencing high traffic volumes at this time. If you are attempting to register or verify registration, please check back later today as we are working to resolve this issue. We appreciate your patience.