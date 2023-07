Vilniuje baigėsi LGBTQ+ eitynės, policija pažeidimų nefiksavo

„Pats renginys praėjo tikrai sklandžiai, buvo žodinių incidentų – pasirėkavimų, apsižodžiavimų. Bet jie visi buvo išspręsti vietoje, kai kuriais atvejais oponentai vieni kitiems paspaudė ranką ir draugiškai išsiskirstė“, – žurnalistams protesto pabaigoje sakė D. Daukantas.

„Kažkokių pažeidimų fiksuota, protokoluota nebuvo“, – teigė jis.

D. Daukanto teigimu, renginio pradžioje jame dalyvavo 2,5–3 tūkst., o iki Katedros atėjo apie 5–6 tūkst. žmonių.

Tuo tarpu žiniasklaidai paskelbus vaizdo įrašą iš eitynių, kuriame automobilis mėgina kirsti Gedimino prospektą nepaisant einančios minios, policijos atstovais teigė, jog pareigūnai incidento nefiksavo, taip pat negavo pranešimų apie įvykį.

„Filmuotą vaizdo medžiagą peržiūrėsime ir pažiūrėsime, ar konfliktas buvo. Bet šiuo metu tokios informacijos neturime“, – sakė D. Daukantas.

Protesto akcija prasidėjo vidurdienį prie Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, jos dalyviai žygiavo Gedimino prospektu į Katedros aikštę, kur buvo sakomos bendruomenės narių, už jų teises pasisakančių visuomenės veikėjų kalbos.

Joje pabrėžtos LGBTQ+ asmenims aktualios teisinės ir medicininės tranzicijos prieinamumo, teisės į santuoką, partnerystę ir įvaikinimą problemos, kalbėta apie cenzūruojančių nepilnamečių apsaugos įstatymo nuostatų panaikinimą bei visavertę apsaugą nuo diskriminacijos.

„LGBTQ+ žmonės turi išgyventi ne tik globalias ir lokalias krizes, augančias maisto, nuomos, pragyvenimo kainas, bet ir diskriminaciją, teisinį neužtikrintumą, mūsų tapatybių kvestionavimą. Metai iš metų situacija Lietuvoje beveik nesikeičia, o mūsų balsai kalbant apie mūsų pačių gyvenimus – negirdimi.

Tačiau mes ir toliau garsiai kalbame, einame ir protestuojame“, – skelbta eitynių anonse socialiniame tinkle „Facebook“.

Į protestą besirinkę dalyviai teigė norintys palaikyti LGBTQ+ bendruomenę.

„Atėjau į protestą pasidžiaugti spalvomis, žmonėmis ir bendruomene. Norisi parodyti jai palaikymą, paskatinti, kad civilinės sąjungos įteisinimas vyktų šiek tiek greičiau“, – teigė eitynėse dalyvaujanti Agnė.

„Daug metų esu LGBT teisių aktyvistė ir nesu tikra dėl savo lytinės orientacijos. Kad ir kokia ji būtų, norėčiau būti priimama pasaulyje tokia, kokia esu. Taip pat norėčiau, kad mano draugai ir artimieji turėtų teisę susituokti, turėti šeimą, nusipirkti būstą be jokių problemų“, – kalbėjo į renginį atvykusi Justina.

Tikimasi, kad eitynėse dalyvaus apie 5 tūkst. dalyvių, į renginį jie atėjo pasipuošę LGBTQ+ vėliavos spalvomis, nešini plakatais, raginančiais spręsti bendruomenei aktualias problemas.

„Vilnius Pride 2023“ eitynes organizuoja Lietuvos trans žmonių teisių ir savitarpio paramos asociacija „Trans Autonomija“ ir pilietinės visuomenės iniciatyvos „Demonstruokimės“.

Leidimas renginiui išduotas nuo 12 iki 16 valandos, iki 5 tūkst. dalyvių. Jo metu miesto centre taikomi eismo apribojimai.

Eitynes Katedros aikštėje pasitiko A. Kandrotas

Šeštadienį Vilniaus Katedros aikštėje taip pat vyko nedidelis prieštaringai vertinamo visuomenės veikėjo Antano Kandroto-Celofano kontraprotestas, jame dalyvavo apie 15–20 asmenų.

Jo suorganizuojamame susibūrime „Keliu trispalvę už Lietuvą“ protestuota prieš Vilniuje ir kituose miestuose keliamas Ukrainos vėliavas.

Nors kiek anksčiau jis teigė, jog jo akcija nesusijusi su LGBTQ+ eitynėms, jai judant link Katedros aikštės, A. Kandrotas maždaug 20 bendražygių Katedros aikštėje stovėjo nešini LGBTQ+ bendruomenei prieštaraujančiais plakatais „Gražulis buvo teisus“, „Ar tokios Lietuvos norime“, „Tikrasis LGBT ideologijos tikslas. Tai priversti žmoniją nebesidauginti“, „Stop vaikų tvirkinimui“, Lietuvos ir Vyčio vėliavomis.

Prižiūrimi policijos, eitynių dalyviams einant pro šalį jie skandavo „Lietuva“. Be to, eitynių metu pavieniai joms prieštaravę asmenys stovėjo Lukiškių aikštėje, šalia Vinco Kudirkos aikštės. Čia vienas asmuo turėjo plakatą anglų kalba „Dėmesio! Dievas jus nubaus už jūsų nuodėmes“, praeinančiai miniai kalbėjo per garsiakalbį.

Kiek anksčiau šeštadienį, A. Kandrotas ir jo akcijos dalyviai buvo nuėję prie LGBTQ+ vėliavos spalvomis penktadienio naktį perdažytos pėsčiųjų perėjos Pylimo gatvėje, kur juos pasitiko policijos ir viešosios tvarkos pareigūnai.