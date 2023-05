Stebėtinas atkaklumas: per 12 valandų dukart įkliuvo su kontrabandiniais rūkalais

Trečiadienį ryte grupė VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kabelių pasienio užkardos pareigūnų žvalgė miškingą vietovę Daržinėlių kaimo apylinkėse. Ten jie aptiko 12 juodos spalvos ryšulių, tikėtina, su baltarusiškomis cigaretėmis.

Sumoję, kad pasiimti savo „turto“ kiekvieną akimirką gali pasirodyti cigarečių nešikai, pasieniečiai netoli radimvietės surengė pasalą. Artėjant vidurnakčiui, tamsoje pasirodė judantis žmogaus siluetas. Prisiartinęs prie gulėjusių ryšulių, ėmė krautis juos ant nugaros. Čia pasieniečiai jį ir sučiupo.

Paaiškėjo, jog tai 40-ies jonavietis. Kinologas su tarnybiniu šunimi Kira, apieškoję vietovę, daugiau asmenų, daiktų ar nusikaltimo įkalčių neaptiko.

Sulaikytą vyrą bei ryšulius pasieniečiai nugabeno į Kabelių pasienio užkardą. Ryšuliuose aptikta 1 800 pakelių cigarečių „Minsk Capital QS“ su baltarusiškomis banderolėmis. Rūkalų vertė su visais Lietuvoje privalomais mokesčiais – beveik 7 300 eurų.

Taip pat nustatyta, kad šis vyras ekstremaliosios situacijos metu buvo pasienio ruože, neturėdamas VSAT išduoto leidimo ir asmens tapatybę bei pilietybę patvirtinančių dokumentų.

Sulaikytasis pasieniečiams prisipažino atėjęs pasiimti cigarečių. VSAT pareigūnai jam pradėjo administracinę teiseną. Dėl akcizais apmokestinamų prekių gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką pakartotinai gresia bauda nuo 5 760 iki 6 000 eurų, už pasienio teisinį režimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą – įspėjimas arba 40–90 eurų bauda.

Vyras atsisakė pasirašyti administracinio nusižengimo protokolą. Įteikus šaukimą po savaitės atvykti į Kabelių pasienio užkardą, kur bus nagrinėjama jonaviečio administracinė byla, jis buvo paleistas.

Tačiau su pasieniečiais jis susitiko kur kas anksčiau – vos po 12-os valandų.

Ketvirtadienio rytą Kabelių užkardos pasieniečių grupė, kurioje buvo ir kinologas su tarnybiniu šunimi, tikrindami vietovę Daržinėlių kaimo Varėnos r. apylinkėse, pastebėjo du nešuliais apsikrovusius vyrus ir juos sulaikė. Paaiškėjo, jog vienas jų – 34 metų Varėnos rajono gyventojas, kitas – tas pats 40-metis jonavietis.

Sulaikytieji su nešuliais buvo nuvežti į Kabelių pasienio užkardą. 12-oje juodos spalvos ryšulių, kuriuos nešėsi vyrai, rasti 1 799 pakeliai cigarečių „Minsk Capital QS“ su baltarusiškais akcizo ženklais. Šių rūkalų vertė kartu su mokesčiais – apie 7 268 eurus.

Abiem cigarečių nešikams pradėtos administracinės teisenos dėl akcizais apmokestinamų prekių gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką pakartotinai. Be to, varėniškiui teks atsakyti už tai, kad pasienio ruože buvo be asmens dokumento pakartotinai per metus, jonaviečiui – kad ten lankėsi be VSAT išduoto leidimo.

Apklausti ir gavę šaukimus atvykti į užkardą jų administracinių bylų nagrinėjimo dieną, vyrai buvo paleisti.