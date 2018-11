Avarija įvyko netoli sankryžos su K. Kalinausko gatve. Automobilį vairavęs jaunas vyras nesužalotas, jis pripažino, kad pats kaltas, nes užsižiopsojo - per vėlai pamatė gatvėje sustatytas mašinas. Be keleivių važiavęs vairuotojas paskutiniu momentu pabandė išvengti susidūrimo - staiga pasuko vairą, bet vis tiek kliudė stovintį automobilį „Toyota Auris“, o pastarasis atsitrenkė į „Kia“. Po to „Toyota Prius“ apvirto ant šono.

Avarijos kaltininkas blaivus, sako važiavęs 40 km/val. greičiu.

Beje, naktį iš penktadienio į šeštadienį Vilniuje vyko Kelių policijos reidas - užfiksuota tik keletas smulkių pažeidimų.