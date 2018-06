Prokuroras Vytautas Gataveckas M. Kaziukaitytei siūlė skirti 17 metų laisvės atėmimo bausmę, o G. Konteniui - laisvės atėmimą iki gyvos galvos. Tokios bausmės pasiūlytos atsižvelgiant į tai, kad G. Kontenis ne kartą baustas, be to, jo veiksmai pasireiškė daug ilgesnį laiką ir buvo intensyvesni. Prokuroro nuomone, kaltinamojo padaryti nusikaltimai nėra atsitiktiniai, o buvo dėsninga jo elgesio pasekmė. Bylą nagrinėjant neviešuose posėdžiuose, nė vienas iš kaltinamųjų nepripažino savo kaltės, ją vertė vienas kitam. Bylos duomenimis, vaiko mirtį sukėlė abiejų sugyventinių veiksmai. Prokuroras yra sakęs, kad smurtą prieš mažametį pora aiškino auklėjimu: jie tikino vaiką baudę už netinkamą elgesį, jeigu jis neklausydavo. M. Kaziukaitytė kaltinama tyčiniu itin žiauriu savo bejėgiškos būklės mažamečio šeimos nario nužudymu bei piktnaudžiavimu motinos valdžia. Jos sugyventinis G. Kontenis teisiamas dėl itin žiauraus bejėgiškos būklės mažamečio nužudymo. Jam inkriminuojami ir trys epizodai dėl nežymaus mažamečio sveikatos sutrikdymo. Nužudyto mažamečio tėvas byloje yra pateikęs 300 tūkst. eurų civilinį ieškinį. Žiauriai sumuštas berniukas mirė pernai sausio 27-osios rytą Kauno klinikose. Vaikas į ligoninę sausio 25 dieną dėl daugybinių kūno sumušimų pristatytas iš namų Kėdainiuose. Ekspertai nustatė, kad vaikui suduoti ne mažiau kaip 135 smūgiai, mirtini buvo suduoti į galvą. Turima duomenų, kad vaikas prieš mirtį muštas tris dienas. Šis nusikaltimas sulaukė didelio atgarsio visuomenėje: buvo rengiamos pilietinės akcijos, kurių metu buvo raginama skirti daugiau dėmesio kovai su smurtu prieš vaikus. Seimas praėjus kelioms savaitėms po nusikaltimo uždraudė visų formų smurtą prieš vaikus ir fizinių bausmių taikymą. Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisas pavadino Mato reforma.











2 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.