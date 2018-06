Birželio 7 d., apie 18.39 val., Širvintų rajone, Pusilgiškių kaime, policijos pareigūnams nestojo stabdomas motoroleris, kuris buvo netrukus sulaikytas laukuose.

Policija pranešė, kad motoroleris be pavadinimo, be valstybinio numerio ženklų, be rėmo numerio.

Vairuotojui (gim. 2000 m.), neturinčiam teisės vairuoti transporto priemonę, nustatytas 1,63 prom. girtumas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.