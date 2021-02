Šiaulių pareigūnai aptiko slaptą narkotikų laboratoriją: nusikaltėlius atsekė iki Zarasų rajono

Praėjusių metų pabaigoje buvo gauta duomenų, kad Šiaulių miesto gyventojai specialiai įrengtose patalpose neteisėtai augina didelį kiekį kanapių augalų, iš kurių vėliau, įtariama, gamina narkotines medžiagas, praneša Šiaulių apskr. policijos atstovai.

Informacijos tikslinimas pareigūnus nuvedė į už poros šimtų kilometrų esantį Zarasų rajoną. Nedideliame miestelyje, kažkada buvusiose valgyklos bei parduotuvės patalpose, jie aptiko kanapėms auginti ir džiovinti skirtą erdvę. Joje buvo visa kanapių auginimo įranga - vėdinimo, laistymo, apšvietimo ir šildymo sistemos.

Narkotinių medžiagos gamybos ciklas veikė nepertraukiamai - kas mėnesį buvo sodinami vis nauji daigai naujam derliui užauginti. Konspiracijos sumetimais kanapių auginimas buvo dengiamas įmonės, vykdančios statybos darbus, veikla.

Sausio 14 d. į Zarasų rajoną nuvažiavę Šiaulių kriminalistai surengė kanapių auginimo specialistų sulaikymo operaciją. Antrankiai buvo uždėti 36 ir 38 metų šiauliečiams.

Manoma, kad pastarasis vyras kvaišalų auginimo ir gaminimo laboratorijoje gyveno nuolat ir rūpinosi optimaliomis augalų auginimo sąlygomis – tinkamu apšvietimu, vėdinimu, laistymu. Jo bendrininkas su dar vienu šiauliečiu talkindavo, nuimant derlių ar sodinant naujus augalus.

Per kratą pareigūnai rado tris plastikinius ir du tinklinius maišus su rūkyti paruoštais kanapių žiedais. Be to, buvo paimti 69 jau užaugę kanapių augalai ir 82 jauni jų daigai, vazonai, žemės, trąšos ir kita auginimui reikalinga įranga bei priemonės.

Sužinojęs apie bendrininkų sulaikymą, trečiasis šio „verslo partneris“ nutarė iš Lietuvos sprukti. Kriminalistai jį pačiupo vasario 2 d., kai 34 metų šiaulietis jau sėdo į tarpmiestinį autobusą, tikėdamasis pasiekti oro uostą ir išskristi į užsienį.

Sulaikytiesiems pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl didelio kanapių kiekio auginimo ir neteisėto disponavimo labai dideliu narkotinių medžiagų kiekiu. Už tai įstatymas numato laisvės atėmimą nuo nuo dešimties iki penkiolikos metų. 38 metų įtariamajam skirta griežčiausia kardomoji priemonė – mėnesio suėmimas, jo bendrininkams - kardomosios priemonės, nesusijusios su laisvės atėmimu.