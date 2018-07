Kaip BNS informavo Kauno apskrities policijos atstovė Justina Kazragytė, Kaune iš Nemuno ties Karaliaus Mindaugo prospektu šeštadienį apie 11 val. ištrauktas 1950 metais gimusios moters kūnas. Kaip jau skelbė Panevėžio apskrities vyriausias policijos komisariatas, šeštadienio rytą negyvas nenustatytos tapatybės vyras ištrauktas iš Senvagės tvenkinio, o vakare negyvo vyro kūnas rastas tvenkinyje Biržų rajono Šukionių kaime. Pasak ugniagesių gelbėtojų, Šukionių kaime, Sodžiaus gatvėje, nuskendo 1965 metais gimęs vyras. Remiantis gelbėtojų informacija, šeštadienio vakarą Kapitulščiznos kaime iš tvenkinio ištrauktas 1999 metais gimusio jaunuolio kūnas. Dar vienas jaunas vyras nuskendo Biržų rajone, Nemunėlio Radviliškio miestelyje, Nemunėlio upėje. 1998 metais gimusio jaunuolio kūnas iš vandens ištrauktas sekmadienį. Tuo metu Kelmės rajone nuskendo 1971 metais gimęs vyras. Pasak Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato, nelaimė Kakoniškės kaime įvyko sekmadienį apie 17 valandą. Vyrą dar bandė gaivinti medikai, bet jis mirė.

