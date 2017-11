„Versijų mes turime begalę. Kuris galėtų būti kaltas, įvardyti labai sunku, kol neperžiūrėjome filmuotos medžiagos iš viešbučio koridoriaus, – DELFI sakė žuvusios Dovilės dėdė Arūnas. – Kas vyko, žinome tik iš viešbučio darbuotojų pasakojimų, kurie po tragedijos matė įrašą. Yra nufilmuota, kaip Dovilė išeina iš viešbučio kambario į balkoną. Paskui ją ateina kitas žmogus. Viešbučio darbuotojai neįvardijo, kas tas žmogus. Po minutėlės nueina trečias vyriškis, kuris buvo tame viešbučio numeryje. Netrukus jis susiėmęs už galvos išbėga iš balkono“.

Artimuosius slegiančią nežinią aštrina ir juos pasiekę merginos draugų pasakojimai, kad lapkričio 10-ąją ji su renginių prodiuseriu Ričardu Piniku išvyko į uostamiestį. Kodėl? Draugai artimiesiems to negalėjo pasakyti, tačiau viena vakarėlyje buvusi jos draugė artimiesiems pasakė, kad merginos būklė jai kėlė abejonių. Dovilė elgėsi taip, lyg pati aiškiai nekontroliuotų situacijos ir savo sprendimų.

Žuvusios merginos dėdė sako, kad visiems artimiesiems buvo šokas, kai išgirdo apie tragediją Klaipėdoje. Su artimaisiais bendravusi žinutėmis Dovilė net mamai neužsiminė, kad ji išvyko į uostamiestį. Apie kelionę jie išgirdo tik po tragedijos. Artimieji neslepia, kad bandė aiškintis, kas įvyko iškart, tačiau įvykių eigą žino tik iš pasakojimų.

„Minima mergina viešai nieko nepasakojo, šios informacijos neturi niekas. Ji pasakojo, kas įvyko Dovilės bute po vadinamųjų dūzgių „Stikliuose“ po kolekcijos pristatymo. Ta mergina su Dovile išvažiavo į Dovilės namus, kur vyko vakarėlio pratęsimas. Toks su šampanu man regis, su vynu, kai ta mergina sakė. Bet tuomet, kai buvo svečiuose, ta mergina sakė mačiusi, kaip R. Pinikas atsivežė medicininio preparato buteliukus, kuris vadinasi oksibutiratas. Kiek domėjausi, jis naudojamas narkozės metu, kaip ta mergina įvardijo, jis naudojamas tam, kad būtų galima pasinaudoti mergina“, – Arūras sako, kad juos pasiekusi informacija yra gandai, tačiau šeimai bent kokia informacija apie įvykių eigą jiems svarbi.

Anot Dovilės dėdės, jis pasidomėjo, apie kokius medikamentus pasakojo Dovilės draugė. Jie sukelia apsvaigimą ir žmogus pasidaro neadekvatus situacijai, jis negali vertinti situacijos, negali priešintis. Būtent apie tokią Dovilės būklę prieš kelionę į Klaipėdą pasakojo ir jos draugė.

„Mes turite tokių įtarimų, bent jau iš draugų, kurie nori Dovilei pasakojimu, kad, galbūt, per tą laiką, kol ji buvo Klaipėdoje, galbūt ji buvo kažkaip juo svaiginama, galbūt buvo paveikta narkotinėmis medžiagomis“, – nerimą išsakė merginos dėdė.

Su DELFI vyras kalbėjo girdint merginos mamai. Jis neslėpė, kad jis nori sužinoti tiesą, kodėl įvyko tragedija, net jei ta tiesa bus itin skaudi. Tuo pačiu jų tikslas padėti ir kitoms šou versle besisukiojančios merginoms, kurios gali tapti tokių pat aplinkybių aukomis.

Apie turimą tyrėjų informaciją Arūnas sako mažai ką galintis papasakoti. Merginos motinai ir patėviui tiesiog buvo pasakyta, kad tyrimas vyksta.

„Policija kol kas mums neteikia jokios informacijos, nei kaip vyksta tyrimas, nei kas yra daroma. Tiesiog, kai Dovilės patėvis pirmadienį skambino tyrėjui, tyrėjas pasakė, kad tyrimas vyksta, liudininkai abu apklausti, medžiaga iš viešbučio, kaip pasakė „pumpuojama“, nes ten penki terabaitai. Mūsų žiniomis, jie kelia į kompiuterį visą filmuotą medžiagą nuo tada, kai Dovilė atvažiavo ar ją atvežė į Klaipėdą, nuo 10-tos dienos. Gali užtrukti ir tą medžiagą peržiūrėti. Nors mūsų manymu, pirmiausia reikėtų peržiūrėti ne visą tą laiką, o įvykio dienos įrašus, paskutinius prieš žūties laiką. Kas atėjo, kas išėjo, kad kur nuėjo. Tai tikrai nėra labai sunku, manau, ir neužima labai daug laiko“, – pasakojo Arūnas ir pridūrė, kad šeima ir artimieji realiai gyvena nežinioje – kada paaiškės, ar mergina buvo apsvaigusi, jiems niekas nepasakė.

Arūnas svarstė, kad jei merginos žūtis būtų tiriama, kaip nusikaltimas, galbūt viskas būtų daroma sparčiau. Dabar byla „buitinė“. Artimiesiems taip pat kilo įtarimų, ar nebus tyrime nesklandumų, nes R. Pinikas Klaipėdoje gerai žinomas žmogus.

Visgi, ar jis, ar kitas su mergina buvęs vyras, viešai vadinamas Aivaru, gali būti kaltas dėl jos žūties, artimieji sako galintys tik spėlioti.

„Kol mes nematėme filmuotos medžiagos, manome, kad gali būti ir tas, ir kitas asmuo prisidėjęs prie įvykio. Mes negalime kaltinti nei vieno, nei kito, nežinome, kas ir kaip ten buvo, bent manau, kad tyrimo eigoje turėtų paaiškėti. Galbūt net ir abu prisidėję prie tos įvykusios tragedijos. Galbūt buvo daromas psichologinis spaudimas ar psichologinis teroras naudojamas, galbūt palaužta žmogaus valia buvo, mes nežinome visų šitų dalykų“, – atviravo Arūnas.

Didžiausią nerimą šeimai kelia tai, kad byla tiriama tik kaip nelaimingas atsitikimas.

„Atrodo, kad žmogus nuėjo į balkoną, iškrito iš jo, nors ten iškristi yra pakankamai sudėtinga. Tėvai buvo nuvažiavę, buvo tame balkone. Net ir patėvis sako, kad iš jo iškristi, reikia pastangų. Tai nėra taip, kad netyčia persisvėrei per balkoną rūkydamas, ėmei ir iškritai. Galbūt kažkas padėjo, net jei iššokta. Esmė tame, kad byla ne kriminalinė – byla buitinio lygio: nuėjo ir iškrito. Manau, kad kriminalinėm bylom skiriamas kitas dėmesys, kiti terminai“, – šeimos nerimu dalijosi Arūnas.

Teisme medicinos ekspertizės išvadų taip pat dar nėra. Ar buvo vartotas alkoholis, ar kitos svaiginančios medžiagos, anot Arūno, jų žinios yra tik gandų ir savų versijų lygmenyje.

„Bet jau mūsų žiniomis, ji nepiktnaudžiavo alkoholiu. O čia kalba eina ne tik apie alkoholį, kalba eina apie medicininius preparatus, tarkim, naudojamus norint išnaudoti merginą. Kalba eina apie narkotikus. Tai liudijo ir su Dovile po Juozo Statkevičiaus pristatymo buvusi mergina. Be to, antrasis su ja buvęs vyras, viešai įvardijamas Aivaru, vadinamas Daktaru. Mūsų žiniomis, jis susijęs su medicina“, – sakė Arūnas.

Arūnas pabrėžia, kad viska informacija, kuri juos pasiekia, nebūtinai tiksli, ji nėra oficialiai patvirtina. Įtarimai, kad kažkas šioje tragedijos istorijoje ne taip, kelia ir tai, kad Dovilė Italijoje kūrė savo gyvenimą, ten turi draugą, o apie R. Piniką artimieji pirmą kartą išgirdo tik po nelaimės Klaopėdoje.

„Dovilė su mama buvo pakankamai artimos, daug ką pasakodavo, aišku, ne viską, kaip ir visi jauni žmonės, bet šis žmogus (R. Pinikas) niekada nebuvo minimas Dovilės pokalbiuose su mama. Būdama Klaipėdoje būdama Dovilė paskambino telefonu mamai tik vieną kartą. Paskambino telefonu prieš mirtį, penktadienį, pokalbis buvo trys sakiniai, po to buvo nuspaustas ragelis ir ji toliau bendravo tik žinutėmis. Po pokalbio mamai kilo įtarimų, kad kažkas negerai, nes Dovilė kalbėjo labai slopiu balsu. Mamai susidarė toks įspūdis, kad šalia Dovilės yra kažkoks žmogus, kuris, galbūt, jai diktuoja, ką sakyti. Tada man, kadangi aš gyvenu Vilniuje, paskambino mama ir močiutė ir prašė nueiti į Dovilės butą. Nerimavo, kad galbūt ji serga, ar kažkas atsitiko. Nuėjau į Dovilės butą pažiūrėti. Butas buvo nesutvarkyta, kaip išėjo į vakarėlį, taip viskas ir buvo palikta“, – pasakojo Arūnas.

Kur mergina, tada dėdė nežinojo, o tokios tragedijos, apie kokią išgirdo, iš artimųjų niekas nenujautė. Dėl visa ko dėdė nufotografavo butą, tačiau tyrėjai nesidomėjo nei kur, nei kaip ji gyveno. Artimiesiems įtartina ir tai, kad mergina, kuri mielai bendrauja, tiek su artimaisiais, tiek su draugėmis, susirašinėjo tik žinutėmis. O ir žinutės, anot dėdės, nebuvo tokios, kaip įprasta. Tą pastebėjo ir jos draugės.

„Dovilės draugai sako, kad Dovilė su jais susirašinėdavo tik žinutėmis, jei jau paskambindavo – šnekėdavo mažai, pasakydavo vos kelias frazes. Po to vėl bendravo žinutėmis. Draugės klausė, kada parvažiuosi, jos žinojo, kad Dovilė Klaipėdoje. Ji atsakydavo, kad po kelių dienų grįš. Kai viena draugė iš Kauno parašė, kad atvažiuos į Klaipėdą, Dovilė parašė, kad kad ji pati ją aplankys. Visos draugės gavo žinutes, kad viskas gerai, viskas puiku ir nesijaudintų“, – pasakojo merginos dėdė.

Tačiau žinučių pobūdis net merginos draugėms sukėlė įtarimų, lyg ne ji būtų rašiusi, lyg kas kitas būtų naudojęsis jos telefonu. Arūnas sako, kad tai dar viena versija, tačiau kol kas niekas nepaneigė, kad taip nebuvo. Be to, artimiesiems nesuvokiama, kodėl jauna mergina, kuri planavo pasiimti tėvus į kelionę ir supažindinti su savo draugu iš Italijos, staiga viską metė ir išvyko su R. Piniku į Klaipėdą.

„Dovilė turėjo artimą žmogų Italijoje, ji dirbo Italijoje ir ten turėjo draugą. Aš supratau, kad 10 dienų ji išbuvo Klaipėdoje ir per tą laiką nieko iš artimųjų neinformavo, kad ji yra ten. Lygiai taip pat ji neinformavo ir savo darbdavių Italijoje. Šitie dalykai jau kelia įtarimą, kad kažkas negerai. Dovilė buvo gana atsakingas žmogus ir darbas Italijoje jai buvo labai svarbus, savo karjeroje ji jau nebuvo „pakaba drabužiams“, buvo modelis, manekenė, kuri pradėta vertinti. Jos nuotraukas spaudimo „Cosmopolitan“, ji jau buvo aukštesnio lygio, nei tik pademonstruoja ant podiumo drabužius. Per ketverius metus ji dirbo Vokietijoje, Singapūre, Tailande“, – pasakojo Arūnas.

Be to, anot artimųjų, mergina per Šv. Kalėdas planavo keliauti su tėvais ir draugu į Ispaniją.

„Tai būtų buvusi pirma pažintis su jos draugu tėvams. Deja, ji neįvyko“, – sakė Arūnas.

Anot Arūno, tiek jį, tiek artimuosius nemaloniai stebima tai, kad mergina viešai pateikiama, kaip narkomanė ar turinti sutrikimų. Juk turėjo gausybę planų, siekė karjeros, turėjo svajonių, o staiga įvykus tragedijai, ji pateikiama, kaip visiškai kitoks žmogus. Net jei tragedijos metu ji buvo apsvaigusi, šeima negali patikėti, kad ji pati pasirinko tokį likimą.

Įtarimus, kad ne pati iškrito per balkoną, artimiesiems sustiprino ir kalbos, kad esą antrasis su R. Piniku buvęs vyras tą pačią naktį pasirodęs uždarame vakarėlyje apkaltino R. Piniką Dovilės nužudymu. Artimieji sako, kad tai skausminga žinia, nors ir oficialiai nepatvirtinta.

„Mes labai tikimės, visa šeima, kas tiesa, kokia skaudi bebūtų, paaiškės, – sakė Arūnas. – Taip pat norime, kad jei yra nuo R. Piniko nukentėjusių merginų, jos prabiltų. Jei yra šou versle nukentėjusių merginų, kad prabiltų ir jos. Nes vieša paslaptis, kas šou versle yra vartojami narkotikai, tačiau apie tai nutylima. Mes lyg ir visi žinome apie tai, tačiau apie tai nutylime. Norime paskatinti, kad merginos, kurios šuo versle yra patyrusios išnaudojimą, prabiltų“.