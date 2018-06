Po feisbuke transliuotos kalinių puotos – didelės kratos Kybartų pataisos namuose

Pirmadienio popietę pasienio miestelyje esančius pataisos namus užplūdo gausios specialiųjų tarnybų pajėgos.

Tazeriais ir guminėmis lazdomis ginkluoti Kalėjimų departamento Prevencinės grupės pareigūnai tikrina pataisos namų patalpas. Į įvykio vietą atvyko ir kinologai su šunimis.

Įkalinimo įstaigos atstovas vietoje esančiam DELFI reporteriui patvirtino, kad vykdomos masinės kratos visoje pataisos namų teritorijoje.

Pagarsėję veikėjai (papildyta 14.51 val.)

Kybartų pataisos namų administracija patvirtino, kad vienas iš lėbavusių kalinių iš tiesų buvo neblaivus – jis pripūtė 0,21 promilės. Kitas kalinys buvo apsvaigęs nuo opiatų.

Vienas vaikinas kilęs iš Raseinių rajono (gim. 1992 m.). Jis teistas jau penkis kartus, o baustas 17 kartų. Pataisos namuose jis yra nuo 2016 metų. Kalinys buvo apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų.

© DELFI / Paulius Garkauskas

Kitas „herojus“ yra 1994 m. gimęs kaunietis, teistas 4 kartus. Jis turi net 20 nuobaudų. Už grotų kaunietis kali nuo 2014 metų.

Abiem vaikinam iškart buvo skirta nuobauda – po 12 mėnesių drausmės grupėje. Čia kaliniai turi tik vieną ilgalaikį pasimatymą per pusmetį, laiką leidžia užrakinti kamerose, į lauką išvedami po dvi valandas per dieną.

Neplanuota krata (papildyta 15.19 val.)

Apsaugos ir priežiūros skyriaus viršininkas Aidas Plaušinis pasakoja, kad pataisos namuose kratos rengiamos du kartus per mėnesį – pirmadienį sugužėję Kalėjimo departamento priežiūros pareigūnai surengė neplaninę kratą, kurios metu kamerose ieškojo neleidžiamų daiktų.

O jų pataisos namuose netrūksta.

A. Plaušinis sako, kad per pirmus penkis šių metų mėnesius pataisos namuose rasta net 1500 litrų savadarbių alkoholinių gėrimų. Alkoholį kaliniai dažniausiai išgauna iš arbatos, pomidorų padažo, saldainių ir duonos.

Be to, įvariausiais būdais į pataisos namus stengiamasi perduoti mobiliuosius telefonus. Tokių atvejų nuo sausio iki birželio pradžios užfiksuota 346. Dauguma tokių atvejų baigiasi nesėkmingai ir pareigūnai perima telefonus, kurie dažniausiai permetami per tvorą. Tokių atvejų buvo 250.

Pačioje įkalinimo įstaigoje per penkis šių metų mėnesius rasta apie 100 telefonų.

Laikinai nušalino pataisos namų vadovą (papildyta 15.37 val.)

Šiandien Kybartuose lankosi ir teisingumo ministras Elvinas Jankevičius. Jis žurnalistams paskelbė, kad pataisos namų vadovas Rimantas Zaikauskas yra nušalinamas kol vyksta tyrimas.

Primename, kad savaitgalį į DELFI kreipėsi pasipiktinusi skaitytoja. Ji pranešė apie tiesioginę Kybartų pataisos namuose kalinčių nuteistųjų transliaciją feisbuke, kurios metu jie girtavo.

Viešai prieinameme vaizdo įraše matomi du vyrai, geriantys stiprų alkoholinį gėrimą. Tiesioginės transliacijos metu jie bendravo su žiūrovais, prašė nupirkti sąskaitos papildymų, kalbėjo apie alkoholio kainas už grotų.

Pasak vyrų, puslitris degtinės įkalinimo įstaigoje kainuoja 15 eurų, jie gyrėsi per visą dieną išgėrę jau pusantro litro svaigiojo gėrimo. Transliacija, su nedidelėmis pertraukomis, vyko kone visą dieną.

Į įvykį sureagavo pataisos namų direktorius ir Teisingumo ministerijos administracija.

„Tie asmenys jau yra nustatyti ir izoliuoti. Budintiems pareigūnams daviau nurodymą patikrinti jų blaivumą, kol kas duomenų dar neturiu. Šie asmenys yra linkę daryti pažeidimus, tačiau toks jų padarytas pažeidimas pirmas.

Nuteistiesiems tikrai bus taikomos griežtos sankcijos, manau, pailgės jų bausmės atlikimo laikas bei bausmę jie atliks sugriežtintoje grupėje“, – sekmadienį DELFI sakė laikinai direktoriaus pareigas einantis Rimantas Zaikauskas.

Teisingumo ministras E. Jankevičius šį akibrokštą vadino pasityčiojimu.

„Vertinu tai kaip pasityčiojimą ir labai aplaidų Kybartų pataisos namų atsakingų asmenų elgesį. Nelabai suprantu, kaip gali neveikti ryšio blokavimo sistema“, – naujienų agentūrai ELTA kalbėjo E. Jankevičius ir pridūrė, kad jau pirmadienį vyks į Kybartų pataisos namus aiškintis situacijos.