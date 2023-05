Įrodyta, kad kaltinamasis 2022 m. gegužės 8 d. Kaune, Europos prospekte, ant betoninės sienos, nudažytos Ukrainos vėliavos spalvomis, raudonos spalvos dažais užrašė necenzūrinius žodžius bei uždraustą prorusišką raidžių Z ir V simboliką.

Bylos duomenis, vienas iš praeivių bandė vandalą sudrausminti ir sulaikyti, bet šis jį apipurškė ašarinėmis dujomis, taip nukentėjusiajam sukeldamas fizinį skausmą ir sutrikdydamas visuomenės rimtį bei tvarką.

Ikiteisminiam tyrimui vadovavo Kauno apylinkės prokuratūros Antrojo skyriaus prokurorė, tyrimą atliko Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai.

Vyras taip pat kaltintas tuo, kad jis, neturėdamas leidimo, ūkiniame pastate laikė medžiagas, skirtas sprogmenų gaminimui. Kaltinamojo teigimu, iš laikomų draudžiamųjų medžiagų jis planavo pasigaminti fejerverkų senelio 100 metų sukakčiai paminėti.

Be to kaunietis kaltintas ir dėl to, kad neteisėtai įgijo ir laikė narkotines medžiagas – kanapes, jų buvo rasta beveik 2 gramai. Šias narkotines medžiagas, kaip ir sprogstamąsias medžiagas, kratos metu rado ir paėmė policijos pareigūnai.

Kauno apylinkės teismo sprendimu vyras pripažintas kaltu dėl visų jam inkriminuotų nusikaltimų: neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis, neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis bei dėl viešosios tvarkos pažeidimo.

Kauniečiui paskirtas vienerių metų ir 3 mėnesių laisvės atėmimas, atidedant bausmės vykdymą pusantrų metų ir įpareigojant nuteistąjį tęsti darbą bei neišvykti iš gyvenamosios vietos be leidimo.