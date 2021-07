Nelegalūs migrantai į Lietuvą plūsta šimtais: pareigūnams teko panaudoti dujas bei ginklą

Fiksuotas ir pasipriešinimo atvejis, kai VSAT pareigūnai panaudojo ašarines dujas bei ginklą įspėjamiesiems šūviams. Druskininkų pasieniečiams per dvi pastarąsias dienas įkliuvo 179 neteisėtai sieną iš Baltarusijos kirtę užsieniečiai, praneša VSAT pareigūnai.

Tverečiaus užkardos pareigūnai Švenčionių rajone sulaikė 4 neteisėtus migrantus, pirminiais duomenis, 3 Pakistano ir vieną Indijos pilietį. Varėnos rajone Aleksandro Barausko užkardos pasieniečiai sulaikė Gambijos piliečiu prisistačiusį asmenį.

Likusius 111 neteisėtų migrantų pastarąją parą sulaikė Druskininkų užkardos pasieniečiai. Šiame būryje, pirminiais duomenimis, yra įvairių šalių piliečių, jų tapatybės nustatinėjamos.

Kelią iš Baltarusijos į Druskininkų savivaldybę didžioji dalis migrantų renkasi tarptautinio Raigardo kontrolės punkto apylinkėse bei per Raigardo slėnį. Vieno sulaikymo metu, pirminiais duomenimis, 8 migrantai elgėsi agresyviai, bandė pulti Druskininkų užkardos patrulius ir jiems pasipriešino. Dėl to buvo panaudotos ašarinės dujos, paleisti du įspėjamieji šūviai į orą, o nepaklususieji suguldyti ant žemės ir surakinti antrankiais.

Druskininkų užkardos ruože veikia moderni sienos stebėjimo sistema. Anksčiau iš Baltarusijos į Lietuvą bandantys patekti neteisėti migrantai vengdavo tokių stacionariomis techninėmis priemonėmis kontroliuojamų vietovių.

Visiems užsieniečiams bus atliekami testai dėl COVID-19, o iki rezultatų gavimo jie yra izoliuoti. Įvykių aplinkybės tikslinamos, vyksta tyrimai, sprendžiamas klausimas dėl sulaikytųjų apgyvendinimo vietų. Apie pasiprašiusiuosius prieglobsčio informuotas Migracijos departamentas, kuris nagrinėja tokius prašymus.

Vyriausybė penktadienio posėdyje dėl smarkiai išaugusios neteisėtos migracijos į Lietuvą paskelbė ekstremaliąją situaciją valstybės mastu.

Šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos bandė patekti 938 neteisėti migrantai. Šis skaičius yra beveik 12 kartų didesnis, nei buvo per visus 2020 m. Pernai Lietuvos pasienyje sulaikytas 81 toks užsienietis. 2019 m. pasieniečiams įkliuvo 46 neteisėti migrantai, 2018 m. – 104, 2017 m. – 72.

Tarp šiemet pasienyje su Baltarusija sulaikytųjų daugiausiai yra Irako piliečių ar jais prisistačiusių užsieniečių. Didelė dalis sulaikytųjų per Lietuvą siekia patekti į Vakarų Europos valstybes.

Pastaruoju metu labai išaugus tokių atvejų skaičiui VSAT sustiprino sienos su Baltarusija apsaugą. Be įvairių organizacinių priemonių, į šį ruožą buvo komandiruoti pareigūnai iš kitų VSAT padalinių bei skirti papildomi techniniai resursai. Be to, pasieniečiams pagalbon atėjo pajėgos iš Viešojo saugumo tarnybos, Šaulių sąjungos ir kitų institucijų, taip pat pasienyje su Baltarusija dirbti pradėjo Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros FRONTEX pareigūnai.