Pirmas rimtas pažeidėjas įkliuvo dar prieš vidurnaktį. Buivydiškių g. sustabdyto seno „Audi“ vairuotojas, kaip paaiškėjo, vairuotojo pažymėjimo neturi jau dešimtmetį. Teisė vairuoti iš jo atimta 2008-aisiais, bausmės terminas seniai pasibaigęs, bet vyriškis neperlaikė egzaminų ir pažymėjimo iki šiol neatgavo.

Po to įkliuvo dar du vairuotojai, neturintys teisės vairuoti. Be to, per kelias valandas nubausta apie tris dešimtis smulkesnių pažeidėjų.

Namą nuo „Lexus“ išgelbėjo stulpas

Tuo metu, kai vairuotojai buvo tikrinami Buivydiškių g., Kalvarijų g. įvyko avarija, kurios metu automobilis „Lexus“ susidūrė su „Audi“ ir su autobusu, o po to trenkėsi į stulpą, esantį prie pat namo.

Avarija įvyko apie 23 val. „Audi“ vairuotojas pasakojo, kad važiuojant antrąja juosta centro link, iš paskos atlėkė „Lexus“. Pastarojo vairuotojas ėmęs signalizuoti žibintais, kad „Audi“ trauktųsi jam iš kelio. O kai šis nepasitraukė, „Lexus“ išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą, dešiniu šonu kliudė lenkiamą automobilį, o kairiąja puse trenkėsi į priešpriešiais važiavusį maršrutinį miesto autobusą „Volvo“. Po susidūrimo su autobusu „Lexus“ perlėkė skersai gatvę ir rėžėsi į prie pat namo esantį stulpą.

„Lexus“ vairavęs Afganistano pilietis, turintis leidimą gyventi Lietuvoje, pateikė savo versiją - važiavęs 60 km/val. greičiu, į priešpriešinę eismo juostą išlindęs nebuvo.

Laimei, per šią avariją niekas rimčiau nenukentėjo - tik „Lexus“ vairuotojas susikruvino ranką.

„Jis nieko blogo nepadarė!“

Dar prieš vidurnaktį policija gavo pranešimą iš Grigiškių apie labai įtartinai važiuojantį „Audi“. Bet patruliai nurodyto automobilio Grigiškėse nerado. O kiek vėliau jau kitas žmogus pranešė, kad turbūt girto vairuojamas „Audi“ važiuoja pro Gariūnus. Šįkart nurodytas automobilis pradingti nespėjo - policininkai jį pasivijo Lazdynėlių g.

Paaiškėjo, kad vairuotojas (gim. 1984 m.) visiškai girtas - 2,61 prom. Ne ką blaivesnė atrodė ir jo keleivė.

Pamatęs, kad yra fotografuojamas, smarkiai svyruojantis vairuotojas ėmė kažką mauroti, paskui ėmė reikšti savo pasipiktinimą suprantamesne kalba. Vyras labai nenorėjo fotografuotis, šaukė: „Pas mane šeima, mažas vaikas!“. O jo keleivė šūkavo beveik be perstojo. „Jis nieko blogo nepadarė, biški išgėręs ir be teisių. Nieko čia baisaus! Narkomanus gaudykit! Radot nusikaltėlį!“, - piktinosi visiškai girta „dama“.

Paaiškėjo, kad automobilį (be draudimo ir techninės apžiūros) vairavęs girtutėlis vyras neturi ir niekada neturėjo vairuotojo pažymėjimo. Už vairavimą neturint tam teisės jis buvo baudžiamas ir anksčiau. Šįkart jis prisidirbo daug rimčiau - pradėtas ikiteisminis tyrimas, už šį pasivažinėjimą jam teks atsakyti ne administracine, o baudžiamąja tvarka.

Draugas išsinešė „bambalius“

Šeštadienio naktį Vilniuje ikiteisminį tyrimą užsidirbo ir kitas vairuotojas. Šitas irgi buvo visiškai girtas.

Apie šį vairuotoją pareigūnams irgi pranešė pilietiškas žmogus, pamatęs, kad „VW Golf“ sankryžą kirto degant raudonam šviesoforo signalui. Patruliai minėtą automobilį pastebėjo Liepkalnio g. Vairuotojas ignoravo nurodymus sustoti ir persekiojamas policijos nuvažiavo dar maždaug pusę kilometro, kol galiausiai įsuko į degalinės teritoriją ir sustojo.

Prie vairo buvęs jaunam vyrui (gim. 1990 m.) nustatytas sunkus girtumas - 2,59 prom. Vyrukas važinėjosi su kiauromis priekinėmis padangomis. Pareigūnai spėja, kad jis pagaliau suprato, jog su kiauromis padangomis nepabėgs, todėl ir sustojo.

Po to, kai vyrukas buvo sulaikytas, gelbėti turto atėjo jo bičiulis - iš VW paėmė magnetolą ir du litrinius butelius alaus.

VW vairuotojas irgi niekada nėra turėjęs vairuotojo pažymėjimo. Už vairavimą neturint tam teisės ir už nepaklusimą pareigūnų nurodymui sustoti jam bus skirta bauda, o dėl to, kad prie vairo sėdo būdamas visiškai girtas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.