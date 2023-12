Naktinis reidas Vilniuje: girti vairuotojai, „žolė“ ir hašišas

Apie 20 val. 30 min. mobiliame poste Liepkalnio g. sustabdytas automobilis „Toyota Prius“. Jo vairuotojas teigė, kad alkoholio gėrė prieš valandą. Vyras įpūtė 1,77 prom.

Pažiūrėjęs į alkotesterio rodmenis, vairuotojas nustebino pareigūnus klausdamas ar tai – legalu? Policininkai paaiškino, kad tai – vidutinis girtumas, vyrui gresia baudžiamoji atsakomybė. Jo automobilis buvo išvežtas į aikštelę, kur saugomos policijos sulaikytos mašinos.

Po to patikrintas BMW. Vairuotojas buvo blaivus, bet mašiną apuostęs tarnybinis šuo prie pavarų svirties aptiko „žolės“. Nė vienas iš trijų mašina važiavusių vyrų neprisipažino, kuriam priklauso narkotikai, todėl visi buvo surakinti antrankiais.

Vairuotojas tikino, kad mašiną įsigijo išvakarėse. Sužinoję, kad mašina gali būti sulaikyta, vyrai tarpusavyje trumpai pasitarė, tuomet vienas jų prisipažino, kad kvaišalai priklauso jam. Vyras buvo uždarytas į policijos mašinoje esančią sulaikymo patalpą.

Po valandos pareigūnai išsiskirstė po miestą ir tikrino aikšteles, kur mėgsta naktimis rinktis jaunimas. Vienoje jų, Parko g., vėl rasta kvaišalų.

Automobilyje „Audi“ hašišo buvo paslėpta už skydelio nuo saulės, bet narkotikų pėdsakų rasta visoje mašinoje. Be to automobilyje buvo daugybė fejerverkų ir petardų. Gali būti, kad jaunuoliai pardavinėjo pirotechniką.

Po vidurnakčio reidas persikėlė į Laisvės prospekto pradžią, prie vadinamo Savanorių žiedo. Čia stabdomas nestojo BMW. Vienas pareigūnų ekipažas puolė vytis, bet bėglys čia pat sustojo. Vairuotojas teisinosi, kad nepastebėjo stabdančių policininkų.

Netrukus paaiškėjo, kodėl vairavusio vaikino reakcija sulėtėjusi – alkotesteris parodė 1,36 prom. Be to prie vairo sėdėjęs jaunuolis neturi ir niekada neturėjo vairuotojo pažymėjimo. Jis pasakojo, kad negali laikyti egzaminų pažymėjimui gauti, nes nėra sumokėjęs baudų. Dar būdamas septyniolikmetis, jaunuolis sulaikytas vairuojantis be teisių mopedą. Taip pat yra įkliuvęs važiuodamas be bilieto viešuoju transportu.

Labiausiai jaunuolis baiminosi, kad klius nuo tėvo, nes šis nieko nežinojo apie sūnaus pasivažinėjimus.

Automobilį apieškojo tarnybinis šuo. Nieko įtartina nerasta. Mašiną išvežė evakuatorius.