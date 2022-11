Naktį ugniagesiams teko gelbėti gyventojus ir evakuoti juos kopėčiomis pro langus

Pranešimas apie gaisrą Birutės gatvėje, 14 butų mediniame daugiabutyje, buvo gautas 2.06 val. nakties. Po kelių minučių į gaisro vietą atvykus ugniagesiams gelbėtojams, daugiabučio namo pirmajame aukšte atvira liepsna degė butas, ugnis plito į antrąjį aukštą. Kopėčiomis pro langus buvo evakuoti 7 gyventojai. Degančioje laiptinėje buvo rastas žmogus be sąmonės, jį ugniagesiai išnešė ir perdavė greitosios pagalbos medikams. Vyras, patyręs kojų nudegimus, buvo išvežtas į ligoninę. Iš viso į ligoninę buvo išgabenti 4 žmonės.

Neatsargus rūkymas arba įkraunamas paspirtukas

„Vyras, naktį pastebėjęs gaisrą savo namuose, pradėjo šaukti, sukilo kaimynai, kituose butuose pradėjo veikti dūmų detektoriai, – pasakojo gaisravietėje apsilankęs Plungės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Mykolas Pronckus. – Deja, iš degančio buto išėjęs žmogus paliko atidarytas duris ir liepsnos pradėjo veržtis į laiptinę. Prisikvėpavęs dūmų, vyras toliau nebegalėjo žengti, krito prie durų.“

Pasak M. Pronckaus, pirminiais duomenimis, gaisras galėjo kilti tiek dėl neatsargaus rūkymo, tiek dėl įkraunamo paspirtuko.

„Kaip sakė kaimynai, žmogus paspirtuku kasdien važiuodavo į darbą. Šiuo metu name gyventi nebegalima, jame išjungta elektra ir šildymas. Be to, namas yra avarinės būklės. Kur bus apgyvendinti žmonės, sprendžia savivaldybė. Šįryt visi gyventojai ir meras buvo susitikę prie degusio namo. Gyventojams buvo leista pasiimti dokumentus ir kai kuriuos daiktus“, – sakė tarnybos viršininkas.

Šį gaisrą iki 5 val. ryto gesino 15 ugniagesių, buvo suvažiavusios 4 gaisrinės autocisternos.

Gaisro metu išdegė butas pirmajame aukšte, sudegė namų apyvokos daiktai, apdegė laiptinė pirmame ir antrame aukštuose. Bute, kuriame kilo gaisras, dūmų detektoriaus nebuvo. Į įvykio vietą naktį buvo atvykę savivaldybės civilinės saugos darbuotojai, kurie organizavo laikiną gyventojų apgyvendinimą.