Muitinės pareigūnai per pusmetį sulaikė tris kartus daugiau nelegalių rūkalų: artėja prie 10 milijonų

Per pirmą 2020–ųjų pusmetį ikiteisminiuose tyrimuose jau sulaikyta 9 mln. pakelių cigarečių kontrabandos, tuo viršijant visą pernai sulaikytų nelegalių rūkalų kiekį (8 mln. pakelių), praneša muitinės atstovai.

Absoliuti dauguma (93 proc.) šiemet sulaikytų cigarečių – baltarusiškos, mėtinių cigarečių tarp jų – apie 7 proc.

Muitinės pareigūnų šiemet užkardyta žala valstybei siekia daugiau nei 31 mln. eurų.

Pirmą metų ketvirtį išryškėjusios cigarečių kontrabandos tendencijos nesikeičia: muitinės kriminalistai dar pernai prognozavo, kad šiemet itin padaugės mėginimų į Lietuvą įvežti dideles cigarečių kontrabandos siuntas.

Tad Lietuvos muitinės pareigūnai per pusmetį jau sulaikė tris kartus daugiau nelegalių rūkalų, nei paprastai būdavo sulaikoma per ankstesnių keleto metų analogiškus laikotarpius. Pvz., jei 2017 – 2019 m. pirmais pusmečiais būdavo sulaikoma maždaug po 3 mln. pakelių kontrabandos, tai šiemet per šešis mėnesius jų sulaikyta 9,3 mln. pakelių.

Padidėjo ir dėl tabako gaminių kontrabandos pradėtų ikiteisminių tyrimų skaičius. Muitinės kriminalinėje tarnyboje (MKT) per pusmetį pradėti 159 ikiteisminiai tyrimai. Nors didesnę jų dalį (70) sudaro tyrimai dėl narkotikų kontrabandos, bet ne ką mažiau (45 atvejai) pradėta ir dėl cigarečių ar tabako kontrabandos.

Didžioji dalis nelegalių cigarečių sulaikyta prie sienos su Baltarusija – čia muitininkams įkliuvo 60 proc. rūkalų, kai pernai tuo pat metu čia sulaikyta 17 proc. kontrabandos.

Likusios cigaretės sulaikytos jau šalies viduje (23 proc.) arba pasienyje su Lenkija (17 proc.). Prie sienos su Latvija ar Rusija tabako gaminių nesulaikyta.

Beveik visi šešėliniai rūkalai (93 proc.) buvo ir baltarusiškos kilmės, daugiausia tai Gardino „Neman“ fabrike gaminamos cigaretės „Minsk“, „Fest“, „NZ“ ir „Queen“.

Bendra muitinės pareigūnų šiemet sulaikytų cigarečių vertė su privalomais sumokėti mokesčiais – beveik 33 mln. eurų.

Nuo šių metų balandžio Baltarusijoje cigaretės nežymiai pabrango, tačiau pakelis populiariausių cigarečių („Fest“ ar „NZ“) ten vis dar tebekainuoja apie 0,4 – 0,5 Eur. (1,08 – 1,28 baltarusiškų rublių už pakelį). Lietuvoje su privalomais sumokėti mokesčiais toks pakelis kainuoja apie 3,48 Eur. O Lietuvos juodojoje rinkoje (Vilniuje) tokių cigarečių kaina šoktelėjo iki maždaug 1,7 Eur (buvo apie 1,4 Eur).

Nuo gegužės mėnesio ES įsigaliojęs draudimas prekiauti mėtinėmis cigaretėmis, kiek paveikė cigarečių kontrabandos srautus. Mėtinės cigaretės tarp šiemet sulaikytų kontrabandinių rūkalų sudarė 7 proc. (tarp pernai analogišku laikotarpiu sulaikytų cigarečių mėtinės sudarė 3 proc.).

Šiemet muitinės pareigūnai pirmą kartą susidūrė ir su nauja tendencija – kaitinamojo tabako gaminių (vadinamųjų „Heets“) kontrabanda. Jei iki šiol mėginimai nelegaliai įvežti tokius tabako gaminius buvo atsitiktiniai ir smulkūs, tai šiemet jau fiksuoti ir du stambesni tokios kontrabandos bandymai.