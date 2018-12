J. Buta nuteistas už tai, kad 1995 metais užpuolė Šiauliuose veikusio banko „Hermis“ apsaugos darbuotoją ir jį sumušė, tačiau šiam pasipriešinus nusikaltimo nebaigė. Po mėnesio jis alumi su stipriai veikiančia, kvaitinančia medžiaga – klofelinu prigirdė kitą šios apsaugos darbuotoją ir jį pasmaugė. Nužudę apsaugos darbuotoją, J. Buta ir kartu su juo veikę asmenys apiplėšė banką, pavogdami beveik milijoną litų, taip pat buvo pavogtas bankui priklausantis automobilis, kuris, siekiant paslėpti įkalčius, vėliau sudegintas miške. Nusikaltimo metu Justinas Buta su savimi taip pat turėjo ir neteisėjai įgytą šaunamąjį ginklą. Kaip pranešė Kaišiadorių apylinkės teismas, pagal tuo metu galiojusius įstatymus vyrui skirta mirties bausmė sušaudant su turto konfiskavimu. Vėliau bausmė buvo pakeista į švelnesnę – laisvės atėmimą iki gyvos galvos, o 2012 metais prezidento dekretu suteikta malonė, nustatant terminuotą 25 metų laisvės atėmimo bausmę. Susiję straipsniai: Kalinys, kurį turėjo sušaudyti: teko susitaikyti su kitokiu gyvenimu Jokių išimčių: iš Lukiškių iškeliami kaliniai, vaikžudė Bružaitė bus įkalinta su moterimis Šios bausmės pabaiga numatyta 2020 metais, tačiau Lygtinio paleidimo komisija pasiūlė paleisti nuteistąjį metais ir 10 mėnesių anksčiau, įpareigojant jį per visą lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos laiką naktį neišeiti iš namų, jeigu tai nesusiję su darbu, neišvykti už miesto ribų be leidimo. Nuo 2013 metų, kai J. Buta iš Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo perkeltas į Pravieniškių pataisos namus, Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisija į teismą dėl lygtinio paleidimo kreipėsi aštuonis kartus, tačiau ankstesnių nutarimų teismas netvirtino. Šįkart teismas įvertino nuteistojo asmenybę, jo pažangą ir konstatavo, kad J. Buta gali būti paleistas lygtinai. Apie tai, kaip planuoja gyventi laisvėje, žiūrėkite knygos „Pravieniškių mafija“ autoriaus Dainiaus Sinkevičiaus interviu su J. Buta. „Nors nuteistasis Justinas Buta laisvės atėmimo bausmę atlieka už keleto labai sunkių nusikaltimų padarymą, tačiau jis anksčiau neteistas, faktiškai atliko 4/5 paskirtos 25 metų laisvės atėmimo bausmės, bausmę atlieka lengvosios grupės sąlygomis, bausmės atlikimo laikotarpiu tik vieną kartą baustas drausmine tvarka, taip pat vieną kartą svarstytas drausminėje komisijoje (nuobauda neskirta), už gerą elgesį, dalyvavimą visuomeninėje būrio veikloje ir sąžiningą darbą dvidešimt penkis kartus skatintas,“ – rašoma teismo nutartyje. Bausmės atlikimo metu nuteistasis pataisos namuose mokėsi ir baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, įgijo edukologijos bakalauro laipsnį – socialinio pedagogo specialybę, taip pat Elektrėnų profesinio rengimo centre įgijo kompiuterio operatoriaus specialybę, dirba, dalyvauja socialinės reabilitacijos programose, palaiko socialinius ryšius su artimaisiais, dengia priteistą ieškinį, nėra įrodymų, kad nuteistasis yra susijęs su kriminaline subkultūra. Teismo duomenimis, šiuo metu nuteistasis kaltę dėl padarytų nusikaltimų pripažįsta visiškai, savikritiškai vertina padarytus nusikaltimus, taip pat dėl jų apgailestauja. Teismas padarė išvadą, kad nuteistojo pažanga yra akivaizdi ir leidžia pagrįstai manyti, kad nuteistasis yra nepavojingas visuomenei, jog jis laikysis įstatymų ir nenusikals. Teismas pabrėžė, kad lygtinis paleidimas nereiškia, jog nuteistasis besąlygiškai atleidžiamas nuo likusios laisvės atėmimo bausmės, priešingai – jis bus prižiūrimas ir, nesilaikydamas jam nustatytų pareigų, gali būti pasiųstas atlikti likusią laisvės atėmimo bausmės dalį.

