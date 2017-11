Kai teistumas dar buvo neišnykęs, anksčiau laiko iš Marijampolės pataisos namų išėjęs 40 metų Tomas Šileikis internete ėmė ieškoti įrašų, kuriuose seksualiai išnaudojami vaikai. Maža to, vyras šiais įrašais dalinosi su kitais asmenimis.

Ikiteisminį tyrimą atlikę policijos pareigūnai nustatė, kad T. Šileikis beveik per dvejus metus iš įvairių šaltinių į savo kompiuterį atsisiuntė net 262 pornografinio turinio dalykus – 231 nuotrauką ir 31 vaizdo įrašą. Juose – išnaudojami vaikai.

Dalį šių įrašų galėjo atsisiųsti kiti asmenys, nes T. Šileikis savo kompiuteryje buvo įdiegęs dalinimosi programėlę „FlylinkDC++“.

Būtent ši programėlė policijos pareigūnams ir išdavė, kad vilniečio kompiuteryje yra įrašų su seksualiai išnaudojamais vaikais, kuriuos gali atsisiųsti kiti bet kurioje pasaulio šalyje esantys asmenys.

Patikrinę per kratą paimtą T. Šileikio kompiuterį pareigūnai nustatė, kad vyras pornografinio pobūdžio įrašų ir vaizdų ieškojo gana primityviu būdu – į google paieškos sistemą suvesdavo reikšminius žodžius. Pavyzdžiui, „mama iškrypėlė“, „pedofilai“, „mama ir dukra nuogos“, „nuogi vaikai“ ir kt.

Anot tyrėjų, vos per du mėnesius vyras buvo apsilankęs daugiau kaip 400 kartų net 320 interneto puslapių, susijusių su vaikų ir nepilnamečių pornografija ar erotika.

Baudžiamojon atsakomybėn patrauktas vilnietis neslėpė, kad jį domino vaikų pornografija, tačiau daugiau apie tai nebuvo linkęs kalbėti.

„Ieškojau internete nuotraukų ir įrašų su vaikų pornografija ne tik per paieškos sistemą, bet ir specializuotuose pornografijos formuose, – per apklausą sakė T. Šileikis. – Visus parsisiųstus ir išsaugotus failus naudojau tik savo asmeninėms reikmėms, apie tai niekas nežinojo. Kam man to reikėjo, negaliu pakomentuoti.“

Vyras tikino net nenutuokęs, kad per programėlę, kurią naudodamas taip pat atsisiųsdavo įvairiausių įrašų, kiti vartotojai galėjo surasti jo kompiuteryje saugomus įrašus.

„Suprantu, kad pasielgiau nederamai ir nusikalstamai, dėl to labai gailiuosi“, – policijoje per apklausą tyrėjai sakė T. Šileikis.

Jam iškeltą baudžiamąją bylą prokurorai nutarė baigti teismo baudžiamuoju įsakymu – visa ikiteisminio tyrimo metu surinkta medžiaga buvo perduota Vilniaus miesto apylinkės teismui. O ją gavęs teisėjas Jeugenijušas Jaglinskis nutarė, kad T. Šileikio kaltė yra visiškai įrodyta – vyras disponavo pornografinio turinio dalykais.

Pasak teismo, T. Šileikis padarė nesunkų nusikaltimą, tačiau juo pažeidžiami nepilnamečių interesai ir dorovė.

Baudžiamąją bylą išnagrinėjęs teisėjas nutarė, kad bausmės tikslai bus pasiekti kaltinamajam paskyrus baudą – ją T. Šileikis prašė sumažinti, nes šiuo metu nedirba ir turi išlaikyti mažamečius vaikus, kurie gyvena su buvusia žmona.

„Atsižvelgiant į nusikaltimo pobūdį baudos dydis yra proporcingas ir teisingas, ne per didelis, o vien ta aplinkybė, kad šiuo metu kaltinamasis nedirba, nesudaro pagrindo jo mažinti, kadangi kaltinamasis yra pakankamai jauno, darbingo amžiaus, turi visas galimybes įsidarbinti“, – teismas nurodė, kad atsisako T. Šileikiui skirti mažesnę nei siūlė prokurorai baudą, tačiau sutiko, kad nuteistasis ją sumokėtų dalimis per dvylika mėnesių.

Už tai, kad disponavo seksualiai išnaudojamų vaikų pornografija, T. Šileikis į valstybės biudžetą privalės sumokėti 140 MGL ( 5 272 Eur) baudą.