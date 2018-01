Anksčiau teistas 34 metų vilnietis taip pat pripažintas pavojingu recidyvistu. Bylos duomenimis, jis pernai vasario 13-ąją Žirmūnuose, 149 namo kieme, peiliu mirtinai subadė vieną vyrą, o kitą sužalojo. „Labai gaila, kad P. Rastenis nesigaili, neatsiprašė, kalba apie būtinąją gintį. Mums visai šeimai skauda iki šiol. Neatsiprašė ir žalos neatlygino, aš jauna pinigų užsidirbsiu, man tik gaila, kad mano vaikai neturi tėvo“, – žurnalistams sakė našle likusi Jurgita Opuchovičienė. Teismas jai ir jos vaikams iš nuteistojo priteisė žalos atlyginimą, taip pat periodines išmokas. Bylą išnagrinėjusi teisėja Aušra Bielskė sakė, jog nenustatyta, kad P. Rastenis veikė būtinosios ginties situacijoje, jis pradėjo konfliktą – papurškė dujų į mašinos vidų. „Iš nukentėjusiųjų irgi buvo smurtinai veiksmai - buvo prasidėjusios muštynės, muštynių metu besiginančiųjų nėra“, – sakė teisėja. „Aš gyniausi. Kad tai įvyko, tai buvo savigyna“, – teismu yra sakęs P. Rastenis. Bylos duomenimis, nusikaltimas buvo įvykdytas apie 13.30 val. Mašinoje sėdėjo trys vyrai ir gėrė degtinę. Automobiliu į kiemą atvyko P. Rastenis. Mašinoje sėdėjusiems ir girtavusiems vyrams nepatiko, kaip P. Rastenis pastatė automobilį „Yra nerašytos taisyklės kiekviename kieme dėl automobilio statymo. Jis automobilio nepatraukė“,– teismui apie konflikto priežastį pasakojęs 28 metų nukentėjusysis Ričardas Matašvilis. Jį P. Rastenis taip pat sužalojo peiliu, tačiau sužalojimai buvo nesunkūs ir šis vyras išgyveno. Tuo metu 33 metų Aleksandras Opuchovičius peiliu buvo sužalotas į krūtinę ir sėdmenis. Jaunas vyras mirė nuo durtinių sužalojimų į krūtinę. R. Matašvilis teisme neslėpė, kad jis ir dar du vyrai sėdėdami automobilyje „Volvo“ vartojo alkoholį. Pamatęs, kad P. Rastenis netinkamai pastatė savo automobilį „Toyota“, A. Opuchovičius pravėrė mašinos langelį ir šūktelėjo P. Rasteniui. Šis priėjo prie mašinos ir pro tą patį pravirą langą į saloną pripurškė pipirinių dujų. „Mes gėrėm pusę litro degtinės, sėdėjom automobilyje, buvom užsidarę. Aš priekyje, Aleksandras šalia vairo, o T. Zaranka – ant galinės sėdynės. Turėjom užkandos – salotų, batono. Buvo tik plastikinė šakutė įpakavime kartu su salotomis. Mes peilio neturėjom, batoną pirko jau supjaustytą. Aleksandras pravėrė langą ir rusiškai pasakė: pasistatyk automobilį žmoniškai. Paulius grįžo link mūsų ir pripurškė pipirinių dujų į automobilį. Jis pasileido į kojas, mes – vytis. Norėjom išsiaiškinti situaciją – be pagrindo vidury baltos dienos į veidą papurškė dujų“, – prisiminęs įvykį pasakojo R.Matašvilis. A.Opuchovičius nusivijo pirmas, R.Matašvilis iš paskos. P.Rastenis lyg paslydo, sustojo, pasisuko į besivejančiųjų pusę. A.Opuchovičius dar spėjo sušukti draugui R. Matašviliui, kad P. Rastenis turi peilį ir saugotųsi. „Tamsios spalvos iš dviejų geležčių. Man du smūgiai į krūtinę ir juosmenį. Aleksandras pradėjo eiti automobilio link, sukniubo“, – apie tragišką konflikto baigtį sakė R. Matašvilis. Į įvykio vietą netrukus atvyko policija, greitoji. Medikams A. Opuchovičiaus išgelbėti nepavyko. P. Rastenis po nusikaltimo pasislėpė. Teisme apklausta jo motina sakė siuntusi žinutes, kad sūnus pasiduotų policijai. Ji sakė tada nežinojusi, kad vienas vyras neišgyveno. Vilnietis policijai pasidavė po maždaug pusantros savaitės trukusio slapstymosi. Motina manė, kad sūnus turi suvenyrinį peilį. Matė ir dujų balionėlį pas sūnų, jis sakė, kad dujų balionėlio nešiojimas yra normalus dalykas – juos nešiojasi net moterys. „Man jis buvo dėmesingas sulaukdavau pagalbos. Buvo švelnus, prižiūrėjo gyvūnus. Jis nepareidavo išgėręs“, – pasakojo moteris. Ji teigė mirus vyrui sūnų auginusi viena, daug dirbusi, nepastebėjo sūnaus agresijos priepuolių. Anksčiau P. Rastenis buvo teistas tris kartus. „Nežinau, kokią sumą priteisti, kai sulaužomas žmogaus gyvenimas. Mano vaikai neteko tėvo, gyventi labai sunku. Savo vyrą mačiau paskutinį kartą po naktinės pamainos. Jis sakė, kad mašinoje sugedo detalė ir išėjo keisti .Paskambino R. Matašvilio gyvenimo draugė. Aš pasakiau, kad dar miegu, o ji man pasiūlė pažiūrėti, kas darosi, Aš pamačiau, kad labai daug policijos. Sakė, kad tavo vyro gali nespėti nuvežti į ligoninę“,– teismui yra pasakojusi našle likusi J. Opuchovičienė.











