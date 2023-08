Kauno policijos vadas apie Kauną sukrėtusias kruvinas muštynes: nukentėjo tik tie žmonės, kurie ir turėjo nukentėti

Kaip sakė Kauno policijos viršininkas Mindaugas Baršys kalbėjo, pareigūnams mažiau nei per 12 valandų sugebėjo nustatyti visus muštynių dalyvius, šiuo metu jų 9.

Kol kas pavyko sučiupti 4 įtariamuosius, 2 iš jų sulaikyti Alytuje, kiti 2 – Molėtų rajone. Šiuo metu jie įkalinti maksimaliam – 3 mėnesių terminui. Pavyko rasti ir nusikaltimo įrankius, metalinius strypus ir kitus ginklus.

„Sulaikomi jie nesipriešino, - paminėjo M. Baršys ir pridūrė. - Jie bandė slėptis, bet buvo sulaikyti.“

M. Baršio teigimu, šis užpuolimas – spontaniškas. Paklaustas, ar tai reiškia, kad šie žmonės su savimi visada nešiojasi kaukes ir metalinius strypus, Kauno policijos vadas atsakė: „Visko gali būti, asmenys yra dešimtis kartų teisti už įvairias nusikalstamas veikas, tokias kaip nužudymai, plėšimai, turto prievartavimai.“

Jis sakė nemanantis, kad užpuolimas buvo suplanuotas, o nukentėjusieji sekti iš anksto. M. Baršys neatskleidė ir to, kokie galėtų būti nusikaltimo motyvai.

„Jokie civiliai asmenys nenukentėjo, nukentėjo tik tie asmenys, kurie ir turėjo nukentėti“, - paminėjo jis.

Pasak Kauno policijos vado, tiek įtariamieji, tiek nukentėjusieji yra kauniečiai, jų amžius nuo 30 iki 50 metų. Visi jie siejami su organizuotu nusikalstamumu.

„90-ieji tikrai negrįžta, statistika rodo, kad mažėja nužudymų skaičius, sunkių, labai sunkių nusikaltimų skaičius. Tokių dalykų netoleravome ir netoleruosime. Žmonės, įvykdę tokį nusikaltimą, tikriausiai tikisi dėmesio. Dėmesio iš policijos jie sulauks pakankamai stipraus ir ilgalaikio“, - kalbėjo jis.

M. Baršys paminėjo, kad nukentėjusieji su teisėsauga nebendradarbiauja ir parodymų neduoda.

„Labai įžūlu ir ciniška“



Kauno apygardos prokuratūros vado Dariaus Valkavičiaus vertinimu, pagal tai, kaip užpuolikai buvo apsiginklavę, nukentėjusiesiems buvo siekiama padaryti maksimalią žalą.

„Viešoji tvarka ir rimtis yra saugoma vertybė, baudžiamasis įsakymas saugo šią vertybę ir penktadienį Laisvės alėjoje ši vertybė buvo sudraskyta.

Vertinant nusikaltimo padarymo aplinkybes, labai įžūlu, ciniška dienos metu, matant kitiems praeiviams, atlikti tokie nusikalstami veiksmai. Šalia praeivių buvo ir vaikų, dalis miesto gyventojų ir svečių buvo šokiruoti. Mes tai įvertinome tikrai labai griežtai“, - kalbėjo D. Valkavičius.

Prokuroras nesureikšmino fakto, kad nukentėjusieji nebendradarbiauja su teisėsauga, pasak jo, tai ne pirmas toks atvejis.

„Jie neteikia tam tikros informacijos, kurią norėtume gauti, bet iš to nedarau problemos dėl to, kad mums pakanka duomenų tęsti šį ikiteisminį tyrimą nepriklausomai nuo to, ar kažkas iš proceso dalyvių teikia informaciją“, - sakė jis.

Pasak D. Valkavičiaus, dar anksti kalbėti apie tikruosius nusikaltimo motyvus, kas viską užsakė ir organizavo.

Delfi primena, kad vidury dienos Kauno centre 8 kaukėti ir lazdomis bei kastetais ginkluoti vyrai puolė kavinėje pietaujančią kompaniją: 4 vyrus ir moterį.

3 nukentėjusieji po užpuolimo atsidūrė ligoninėje, skelbta, kad nė vienas iš jų nebendradarbiavo su teisėsauga.

Vienas iš nukentėjusiųjų – 1980 m. gimęs Rytis Sadauskas, praeityje sietas su „Agurkinių“ nusikalstamu susivienijimu. 2018 m. jis buvo teistas už automobilių vagystes.

Tikėtina, kad šis rezonansinis įvykis - nusikalstamo pasaulio atstovų santykių aiškinimasis.

Pirmadienį policija jau sulaikė 4 įtariamuosius, visiems jiems skirta griežčiausia kardomoji priemonė - suėmimas 3 mėnesiams.

Po užpuolimo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo (BK 284 str.) ir nesunkaus sveikatos sutrikdymo (BK 138 str.)