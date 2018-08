Nusikaltimas buvo įvykdytas vėlų trečiadienio vakarą. Įtariamasis pabėgo, bet kitą dieną Kaune jį, pagal pareigūnų išplatintą nuotrauką, atpažino miestiečiai. Gavę apie tai pranešimą, policininkai įtariamąjį sučiupo, nors dar ir bandė pabėgti.

Penktadienį prokuratūra kreipėsi į teismą prašydama suėmimo. Maksimali ukrainiečiui gresianti bausmė - įkalinimas iki gyvos galvos.

Papildyta 15.10 val. Kauno apylinkės teismas trijų mėnesių laikotarpiui leido suimti Ukrainos Respublikos pilietį O. T., kuris yra įtariamas dviejų žmonių nužudymu ir pasikėsinimu nužudyti du žmones gyvybei pavojingu būdu.

„Įtariamasis yra užsienio valstybės pilietis, jokiais socialiniais ryšiais Lietuvoje nesaistomas, todėl manytina, kad šioje proceso stadijoje švelnesnės kardomosios priemonės taikymas yra netikslingas, nes labai reali galimybė, kad įtariamasis, būdamas laisvėje, gali bėgti ar slėptis nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ar teismo“, - sakė prokuroro prašymą išnagrinėjusi teisėja Larisa Tamulionienė.

Griežčiausia kardomoji priemonė įtariamajam skirta dar ir dėl to, kad jis, būdamas neizoliuotas, gali bandyti paveikti nukentėjusiuosius. „Įtariamasis žino šių asmenų gyvenamąją vietą, todėl gali bandyti daryti neteisėtą poveikį“, - rašoma teismo nutartyje.

Skirdamas suėmimą teismas taip pat atsižvelgė į tai, kad ukrainietis O. T. yra įtariamas dviejų labai sunkių nusikaltimų padarymu, už kuriuos jam gresia ilgalaikė reali laisvės atėmimo bausmė, praneša Kauno apylinkės teismas.

Įtarimai ukrainiečiui O. T. pateikti dėl to, kad jis, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, 2018 m. rugpjūčio 22 d. Kaune, Krėvės pr. ir Birželio 23-osios g. esančiuose butuose, kilusio konflikto metu, panaudodamas peilį, nužudė du žmones. Be to, įtariama, kad jis ketino nužudyti dar du žmones sukeldamas gaisrą pastarojo buto koridoriuje, kuriame jis padegė antklodę. Tačiau jam nepavyko to padaryti, nes vienas iš nukentėjusiųjų jam pasipriešino, o kitas spėjo iššokti per balkoną.

Šią nutartį per 20 dienų galima skųsti Kauno apygardos teismui.