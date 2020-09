Teismas įpareigojo M. B. būti namuose nuo 23 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu arba sveikatos priežiūra, neišvykti už gyvenamosios vietos ribų be priežiūrą vykdančios institucijos leidimo ir per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį nevartoti psichiką veikiančių medžiagų. Be to, M. B. trejus metus uždrausta vairuoti kelių transporto priemones, pranešė teismas.

Teismas nusprendė išieškoti iš kaltinamojo valstybei konfiskuotino turto – jo vairuoto automobilio vertę atitinkančią pinigų sumą – 1 290 eurų. M. B. nukentėjusiajam patalpų savininkui turės atlyginti beveik 5 940 eurų turtinės žalos ir 2 000 eurų neturtinės žalos. Kebabinės savininkei, mažajai bendrijai, pripažinta teisė į civilinio ieškinio patenkinimą, jo dydžio klausimą perduodant nagrinėti civilinio proceso tvarka.

„Kaltinamasis elgėsi ypatingai įžūliai, kėlė itin didelį pavojų kitiems asmenims ir jų turtui. Tam tikslui panaudojo automobilį, kurį vairavo neblaivus, – sako Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų teisėjas Vidmantas Rudaitis. – Kaltinamojo ypatingai įžūlūs veiksmai rodo padidintą asmens pavojingumą visuomenei, todėl buvo skirtas maksimalus, net ilgesnės nei siūlė prokurorė, laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo terminas.“

Kaltinamasis teisme prisipažino, gailėjosi ir tvirtino, kad į kebabinę važiavo todėl, kad ten yra dirbusi jo buvusi žmona ir jis norėjo pasikalbėti su buvusia jos bendradarbe. M. B. nurodė, kad įėjus į vidų ir pakalbėjus su pardavėja sukilo emocijos, todėl sudaužė šaldytuvo duris, vitriną, kasos aparatą. Po to, išėjus į lauką, kilo mintis taranuoti kebabinę.

Kaltinamojo M. B. atsakomybę lengvinanti aplinkybė – kad jis pripažino kaltę ir gailisi. Atsakomybę sunkinanti aplinkybė – kad jis turtą sugadino apsvaigęs nuo alkoholio, kas neabejotinai turėjo įtakos šios veikos padarymui. M. B. yra du kartus teistas Lietuvoje, teistumas išnykęs. Kelmiškis teistas Didžiojoje Britanijoje už vairavimą neblaiviam arba apsvaigus nuo narkotinių medžiagų.

Byloje atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą ir kaltinamajam pripažinus kaltę bausmė sumažinta vienu trečdaliu.

Teismas nustatė, kad M. B., būdamas neblaivus, vairavo automobilį ir sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu. 2019 m. gruodžio 12 d., pavakare, Kelmėje, M. B., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (nustatytas 1,82 prom. girtumas), vairavo motinai priklausantį automobilį.

Kelmiškis M. B., vairuodamas automobilį, tyčia atsitrenkė į kebabinės pastato sieną. Neblaivus vairuotojas, išlipęs iš automobilio, nuėjo į kebabinės patalpas, kuriose nuo prekystalio numėtė daiktus, sudaužė vitrinos stiklą. Po to vyras, išėjęs iš greito maisto užkandinės, vėl sėdo į automobilį ir važiuodamas 5 kartus pirmyn ir atgal trenkėsi į pastato sieną. Taip kaltinamasis apgadino pastato dvi sienas bei išlaužė duris, tuo padarydamas pastato ir kebabinės savininkams bendrą turtinę beveik 7200 eurų žalą.

Beje, pakeliui į kebabinę, kaltinamasis apgadino kitam asmeniui priklausantį automobilį ir pasitraukė iš eismo įvykio vietos, už ką Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų nutarimu skirta administracinė nuobauda.

Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmus.