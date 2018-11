Tartu mieste apie 2 val. 30 min. vietos (ir Lietuvos) laiku policijai buvo pranešta apie du įtartinus vyrus, pastebėtus prie vieno namo. Juos pamatęs vienas vietos gyventojas įtarė, kad mėginama pavogti automobilį. Į įvykio vietą atvykus policijos patruliui abu vyrai ėmė bėgti. Paaiškėjo, kad jiems nepavyko užvesti automobilio BMW, bet anksčiau nusikaltėliai sugebėjo užvesti „Honda CR-V“ – mašina stovėjo su įjungtu varikliu už 100 metrų nuo pirminės sustojimo vietos. Įsikišus policijai, nė vienas automobilis nebuvo pavogtas. Kaip pranešė vietos policijos tarnybos vadovas Rainas Vosmanas, per surengtą operaciją pareigūnai aptiko įtartinus vyrus apie 5 val. 30 min. vietos (ir Lietuvos laiku). „Pamatę policiją, jie mėgino pasprukti ir nesureagavo į kelis kartus pakartotą įsakymą sustoti. Siekdamas juos sustabdyti, patruliavęs pareigūnas paleido į orą tris įspėjamuosius šūvius“, – sakė jis. „Vieną iš jų pavyko sulaikyti. Policija išsiaiškino, kad jis yra 22 metų Lietuvos pilietis. Antro jaunuolio bei kitų prie šio nusikaltimo galimai prisidėjusių asmenų tebeieškoma“, – pažymėjo R. Vosmanas. Policija įtaria, kad šie asmenys gali priklausyti vienai nusikalstamai grupuotei, neseniai pavogusiai automobilių Pernu mieste. Anot R. Vosmano, policijai paprašius piliečiai jau pranešė apie dešimtis įtartinų automobilių su užsienietiškais numeriais. Teisėsaugos operacija pietų Estijoje tęsiasi – pareigūnai tikrina automobilius pasienyje ir kituose rajonuose, analizuoja stebėjimo kamerų įrašus ir atidžiai stebi gaunamus pranešimus.

