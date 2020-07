Dieveniškių kilpoje sulaikytos kontrabandinės cigaretės ir trys jų nešikai

Šiame antradienį vykusiame sulaikyme dalyvavo VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus, VSAT Specialiosios paskirties skyriaus Vilniaus komandos bei Gintaro Žagunio užkardos pasieniečiai.

Iš pradžių Stalgonių miške, Šalčininkų rajono Dailidžių kaimo prieigose, buvo pastebėti trys asmenys. Ši vieta yra vadinamojoje Dieveniškių kilpoje maždaug už kilometro nuo sienos su Baltarusija.

Nešina kroviniu įtartina trijulė ėjo į Lietuvos gilumą. Pamatę artėjančius pasieniečius nešikai metė krovinį ir mišku spruko į skirtingas puses.

18-metį ir 26-erių Šalčininkų rajono gyventojus pasieniečiai prisivijo maždaug už 200 metrų, paguldė ant žemės ir surakino antrankiais.

Trečiam nešikui tuo metu pavyko pasprukti, todėl VSAT pareigūnai apylinkėse surengė jo paiešką. Netrukus maždaug už 5 kilometrų nuo pirmo sulakymo vietos pasieniečiai užklupo pamiške bėgantį jaunuolį. Jis irgi buvo pasivytas ir surakintas antrankiais. Paaiškėjo, kad tai yra trečias kontrabandininkas, 17-os Šalčininkų rajono gyventojas.

Iš viso trijulė gabeno 3000 pakelių cigarečių „Fest“ su Baltarusijos akcizo ženklais. Vietovę detaliai patikrino VSAT kinologai su tarnybiniais šunimis. Daugiau asmenų ir daiktų neaptikta, o valstybės sienos kirtimo požymių nenustatyta. Įtariama, kad kontrabandinius rūkalus sulaikytųjų bendrininkai Baltarusijoje galėjo iš savo teritorijos tiesiog permesti per sienos liniją jos nepažeisdami.

VSAT Varėnos pasienio rinktinėje dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokį nusikaltimą gresia bauda arba laisvės atėmimas iki 4 metų. Be to, kontrabandos nešikai bus baudžiami ir administracine tvarka, nes pasienio apsaugos zonoje buvo be privalomų pasieniečių leidimų.

Už tokį pasienio teisinį režimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą 18-mečiui ir 26-erių Šalčininkų rajono gyventojams gresia įspėjimai arba baudos nuo 40 iki 90 eurų. 17-metis tokį nusižengimą padarė pakartotinai, todėl ir bauda šiuo atveju numatyta didesnė – nuo 90 iki 170 eurų.

Po apklausų jie paleisti. Cigaretės saugomos G. Žagunio pasienio užkardoje.