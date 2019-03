„Ikiteisminis tyrimas baigtas, rašomas kaltinamasis aktas, kitą savaitę byla turėtų pasiekti teismą“, – BNS sakė prokuroras Tomas Čepelionis. 56 metų Raimundas Savukynas bus teisiamas dėl vairavimo išgėrus, taip pat dėl 26 metų K. G., vykusios taksi automobiliu, žūties. Avarijos kaltininkui buvo nustatytas 1,51 promilės girtumas. Įtariamajam gresia laisvės atėmimas nuo trejų iki dešimties metų, jis kaltę pripažįsta. Nelaimė įvyko pernai balandžio 22-ąją paryčiais, 4.17 val., Laisvės prospekto ir T. Narbuto gatvių sankryžoje. Čia susidūrė per „CityBee“ sistemą nuomotas „Volkswagen“ ir taksi automobilis „Toyota Prius“. Per avariją taip pat apgadintas BMW automobilis. Susiję straipsniai: Naktį Vilniuje girto „CityBee“ vairuotojo sukeltoje avarijoje žuvo mergina Tragišką avariją sukėlusio „Citybee“ vairuotojo vadovė: visi esame šokiruoti Manoma, kad avarija įvyko „CityBee“ vairuotojui nepasirinkus saugaus greičio – jo mašina atsitrenkė į prie šviesoforo stovintį taksi automobilį. Mergina sėdėjo ant galinės automobilio sėdynės. Pareigūnai šios avarijos galimo kaltininko veiksmų nekvalifikavo kaip nužudymo, nes nenustatė piktybinio vairavimo, važiavimo per raudoną šviesoforo signalą, bėgimo nuo policijos ir t. t. „Jis tiesiog nespėjo sustabdyti“, – BNS sakė prokuroras T. Čepelionis. Anksčiau M. Savukynui kaip kardomoji priemonė buvo skirtas 5 tūkst. eurų užstatas ir apykojės dėvėjimas. Paskui apykojė pakeista į rašytinį pasižadėjimą neišvykti. R. Savukynas dirba direktoriaus pavaduotoju įmonėje „Spaudos kontūrai“. Ji skelbia, kad yra viena iš didžiausių spaustuvių Baltijos šalyse ir Centrinėje Europoje. Po skaudžių neblaivių vairuotojų sukeltų avarijų susisiekimo ministras Rokas Masiulis teigė, kad svarstomos galimybės įdiegti nuomojamuose automobiliuose vadinamuosius alkoblokus, viešinti pagautų neblaivių vairuotojų pavardes. Tačiau šios priemonės liko neįgyvendintos. Per reidus Vilniuje policija toliau sulaiko neblaivius asmenis, vairuojančius „CityBee“ automobilius.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.