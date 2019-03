Kaip pranešė Kelių policijos tarnyba, avarija apie 13 valandą įvyko Jundos ir Laimos gatvių sankryžoje. Iš šalutinio kelio išvažiavęs automobilis „VW Polo“, vairuojamas 48 metų moters, susidūrė su „Seat“, kurį vairavo 36-erių vyras. Nuo smūgio šis automobilis nuvažiavo nuo kelio, atsitrenkė į gatvės apšvietimo stulpą, namo tvorą ir kliudė namo sieną. Į ligoninę po įvykio nuvežti pirmojo automobilio vairuotoja ir 11 metų keleivis: berniukui sumušta galva.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.