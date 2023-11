Už oficialios Saulės sistemos pabaigos – ypatinga kosminė zona: kas tas paslaptingas Oorto debesis?

Per tiek laiko labai tikėtina, kad planetų gravitacija ją arba išmestų lauk, arba numestų į Saulę, arba suapvalintų orbitą. Be to, kiekvieno praskridimo metu kometa netenka dalies ledo – šis įkaitęs išgaruoja ir suformuoja uodegą. Per tūkstančius vizitų visas ledas turėjo būti seniai išgaravęs, o kometa arba subyrėjusi, arba iš jos likęs tik inertiškas akmuo.