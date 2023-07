NASA ir ESA jau ruošiasi siųsti žmones į Marsą: ten yra tokių vietų, kur nusileisti nenorėtų niekas

„NASA teigimu, būtų labai naudinga be didelių sunkumų pasiekti suledėjusį vandenį Marse,

– teigia F. Forget. – NASA subūrė projektų komandas, kurios ieško, kur galima rasti

suledėjusio vandens, o projektas „Mars through time“ gali reikšmingai prie to prisidėti.“