Mokytojos iš Šilutės progimnazijos rodo pavyzdį visai šaliai: kada mokslas per judesį bus pripažintas?

Tai sutampa su Pamario progimnazijos ilgamečių tarptautinių tyrimų rezultatais. Vesdami atviras pamokas nepažįstamiems mokiniams užsienio partnerių mokyklose, vis dar patys stebimės mokymo ir mokymosi per judesį metodų efektyvumu. Pastarojo tarptautinio Nordplus projekto „Teaching and Learning of Primary Students by Moving and Playing” partnerių Grenlandijos Atuarfik Mathias Storch mokykloje pamokų metu padarytose nuotraukose galima pamatyti mokinių pasyvumą pamokos pradžioje ir jų augantį azartą bei motyvaciją pamokos eigoje.