Mokslininkai įspėja, kokių galingų siurprizų mums gali pateikti Saulė jau kitais metais

Nuo to laiko mokslas atskleidė, kad, pavyzdžiui, Saulė aplink savo ašį apsisuka vidutiniškai kartą per 28 dienas. Tačiau ties ekvatoriumi karštos plazmos kamuolys apsisuka kartą per 25 dienas, o ties ašigaliais – maždaug per 35 dienas, sudarydamas karštos plazmos sūkurį.