Japonija reaguoja į grėsmingus Šiaurės Korėjos veiksmus – į kosmosą paleido ypatingos paskirties palydovą

Japonija pradėjo naudoti palydovų perduodamą informaciją po to, kai viena Šiaurės Korėjos raketa 1988 m. praskrido virš šalies.

Dabar paleistas palydovas geba fiksuoti vaizdus ir per audrą. Be to, jis padės geriau reaguoti į gamtos stichijas Japonijoje.