COVID-19 neegzistuoja, tai tik būdas priversti žmones skiepytis, o vakcinose bus paslėptos mikroschemos, kurių pagalbą pasaulio galingieji kontroliuos žmoniją – tokių sąmokslo teorijų jau nuo vasario mėnesio pilni socialiniai tinklai. Tačiau sąmokslo teorijų gretos vis auga: dabar dalis lietuvių įsitikinę, kad COVID-19 diagnozuoti skirtas testas – pažeidžia žmonių smegenis.

Štai sąmokslo teoretikų pamėgtoje „Facebook“ grupėje „Unfollow 15min.lt” teigiama, kad „Coron testas remiasi metodika kišti į nosį tuos pagaliukus tam, kad pažeisti audinius, smegenų sluoksnius“ (kalba neredaguota).

Įrašo autorė toliau dėsto: „smegenys turi apsauginę plėvelę, kurią pažeidus suardoma visa aura, žmogus pasidaro labai neramus, atsiranda skylė į astralą ir tada viskas – tiesus kelias į...“ (kalba neredaguota).

Taip mąstančių yra ir daugiau: paskelbus, kad ilgąjį savaitgalį bus dalinami kodai, kurie leis išsitirti ar nesate besimptomis COVID-19 nešiotojas, socialiniuose tinkluose atsirado raginimai „neleiskite niekam prie jūsų liestis šį savaitgalį“. Kitaip pasakius – nesidarykite jokio testo. Viena iš internaučių net pasidalino paveikslėliu, kuris palygina smegenų struktūrą su senovės Egipto simboliu – Horo akimi. Buvo tikima, kad šis simbolis saugo nuo blogio. Būtent dėl to iš įvairių medžiagų pagamintos Horo akys būdavo dedamos faraonams į kapus. Šį simbolį atradę lietuviai tikina, kad naujojo koronaviruso diagnozavimo testas „užnuodija smegenis“, sujaukia „aurą“.

Pradėkime nuo akivaizdžiausio: tokie dalykai, kaip aura, čakros ar biolaukai yra „New Age“ judėjimo įsitikinimai. „New Age“ alternatyviojoje medicinoje žmogaus aura yra traktuojama kaip paslėpta anatomija, daranti įtaką žmogaus sveikatai. Tokie teiginiai nėra pagrįsti moksliniais įrodymais ir yra pseudomokslas. Jokie moksliniai eksperimentai neįrodė aurų egizstavimo.

Tačiau internautams nepatinka ne tik aurų drumstimas, bet teigiama, kad testas gali pažeisti ir smegenų audinius. Tokie teiginiai irgi yra melagingi. Kaip numatyta Sveikatos apsaugos ministerijos aprašyme, testai yra atliekamas šitaip:



Kaip galima suprasti iš aprašymo – procesas trunka vos kelias sekundes.

Kovo mėnesio pabaigoje naujojo koronaviruso testas buvo atliktas ir JAV prezidentui Donaldui Trumpui.

President Trump was asked how he felt taking the coronavirus test last week: "Nothing pleasant about it" pic.twitter.com/BLKngyGVtZ