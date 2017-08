Anot jų, Lietuva švietimui skyrė kiek daugiau nei 2 mlrd. eurų arba 5,4 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). Europos Sąjungos švietimo finansavimo vidurkis siekia 4,9 proc. BVP. Eurostato duomenimis, Lietuvos švietimo finansavimas yra mažesnis nei Latvijos ar Estijos, tačiau didesnis nei Lenkijos. Į daugiausiai švietimui skyrusių ES valstybių trejetą pateko Danija, Švedija ir Belgija. Jos atitinkamai tam skyrė 7 proc., 6,5 proc. ir 6,4 proc. BVP.

Mažiausiai švietimą finansavo 3,1 proc. BVP tam skyrusi Rumunija.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.