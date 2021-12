Migrantas pardavinėja sumuštinius, kad galėtų sumokėti kontrabandininkui

Praėjus keletui dienų po to, kai praėjusią savaitę migrantai pradėjo statyti palapines palei seną geležinkelį Diunkerke, šiaurinėje Prancūzijos dalyje, Dawanas Anwaras Mahmudas greitai pasinaudojo proga ir surentė pirmąjį stovyklos restoraną.Restoranas, kurį sudaro medinis karkasas, pagamintas iš netoliese augančių medžių šakų ir uždengtas brezentu, buvo pastatytas per dieną ir yra vos tvirtesnis už palapinę.Antradienį į stovyklą atvažiavo policija, išvaikė migrantus ir išardė jų palapines bei slėptuves. Kalbėdamas prieš pasirodant policijos pareigūnams, iš Kurdistano Kaladizos miesto kilęs 30-ies metų amžiaus Mahmudas papasakojo, kad žūtbūt stengiasi užsidirbti, nes vasaros pabaigoje atvykęs į Prancūziją kontrabandininkui sumokėjo beveik 1 900 eurų.Praėjusią savaitę Lamanšo sąsiauryje apvirto mažiausiai 29 migrantus gabenusi valtis.Beje, Mahmudas ir anksčiau bijojo kirsti Lamanšo sąsiaurį . Prieš mėnesį į pakrantę jį atgabeno kitas kontrabandininkas, ir paaiškėjo, kad Mahmudui teks plaukti su 47 kitais migrantais. Jis persigalvojo.Restoraną jis atidarė norėdamas užsidirbti pakankamai pinigų, kad galėtų plaukti su mažesne žmonių grupe arba apskritai išvengti jūros ir važiuoti sunkvežimiu. Tiesa, dabar migrantai retai kada gabenami sunkvežimiais, nes pasienyje buvo sustiprinta kontrolė. Per dieną Mahmudas uždirba 40–70 eurų. Restorane jam padeda du žmonės, per dieną gaunantys 25 eurus. Jie taip pat taupo pinigus kelionei į Jungtinę Karalystę.Priešpiečiams Mahmudo restorano darbuotojai pagamino kurdišką patiekalą – iškepė vištų kepenėlių, jas sudėjo į prancūzišką batoną ir pagardino pjaustytais pomidorais bei svogūnais.Naktį, kai neruošia maisto ant dujinės viryklės, Mahmudas ja apsišviečia savo vienvietę palapinę ir žiūri filmus. Taip elgtis pavojinga, bet jam labai šalta. Netoli Mahmudo palapinės yra daug purvo, jo batai nuolatos šlapi. Migrantas sakė, kad, nepaisant Kurdistane susiklosčiusios situacijos, ilgisi savo šeimos ir gimtinės.