Аркадий Бабченко: если Литва хочет стать социалистической республикой – дружите с Россией (80)

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Евгений Титов | ru.DELFI.lt
2018 m. gruodžio 13 d. 12:45
"Если пятидесяти лет оккупации было мало, можете дальше продолжать дружить, можете дальше продолжать отношения. Оно вам надо? Просто определитесь, чего вы хотите. Если Литва хочет быть свободной независимой европейской страной, то никакой дружбы. Если хочет опять стать литовской социалистической республикой СССР формата "2-0" – пожалуйста", – говорит журналист.

Такое видение литовско-российских отношений журналист и военный писатель Аркадий Бабченко высказал в интервью порталу DELFI.

Еще одной темой разговора стала история с "воскрешением" Аркадия. Минувшей весной было сообщение о его убийстве в Киеве, после чего убийство оказалось инсценировкой украинских спецслужб.

"Во-первых, я хотел остаться в живых сам. Во-вторых, я хотел обеспечить безопасность своей семьи", – поясняет Аркадий.

По его словам, в Киеве велась подготовка его убийства, но план был гораздо более широким: устранить целый ряд общественно значимых фигур, за счет чего дестабилизировать ситуацию в Украине. И потому участвовать или нет в спецоперации СБУ, вопроса не было, поскольку сама ситуация не оставила ему выбора.

По поводу своего нынешнего положения Бабченко весьма краток: "сижу в бункере, меня охраняют. Никуда не выхожу, никуда не езжу, ничего не делаю".

Пожалуй, единственная страна, где сегодня бывает Аркадий – Литва. Накануне он участвовал в Форуме свободной России, проходившем в Вильнюсе.

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