Аркадий Бабченко: если Литва хочет стать социалистической республикой – дружите с Россией

Такое видение литовско-российских отношений журналист и военный писатель Аркадий Бабченко высказал в интервью порталу DELFI.

Еще одной темой разговора стала история с "воскрешением" Аркадия. Минувшей весной было сообщение о его убийстве в Киеве, после чего убийство оказалось инсценировкой украинских спецслужб.

"Во-первых, я хотел остаться в живых сам. Во-вторых, я хотел обеспечить безопасность своей семьи", – поясняет Аркадий.

По его словам, в Киеве велась подготовка его убийства, но план был гораздо более широким: устранить целый ряд общественно значимых фигур, за счет чего дестабилизировать ситуацию в Украине. И потому участвовать или нет в спецоперации СБУ, вопроса не было, поскольку сама ситуация не оставила ему выбора.

По поводу своего нынешнего положения Бабченко весьма краток: "сижу в бункере, меня охраняют. Никуда не выхожу, никуда не езжу, ничего не делаю".

Пожалуй, единственная страна, где сегодня бывает Аркадий – Литва. Накануне он участвовал в Форуме свободной России, проходившем в Вильнюсе.