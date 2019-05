Ketverių metų mažylės gelbėjimo operacijai vadovavo mama

Į šulinį įkritusios mažametės motina sugebėjo neprarasti sveikos nuovokos ir padėti ugniagesiams išgelbėti vaiką. Tragedija galėjęs virsti incidentas įvyko sekmadienį Kinijos Henano provincijos Kaifengo mieste.Ketverių metų mažylė atsitiktinai įkrito į šulinį, kai per pavasario iškylą bandė pakelti nuo žemės vaisių.Kadangi šulinys labai siauras – vos 40 centimetrų skersmens, nė vienas gelbėtojas negalėjo į jį nusileisti ir iškelti 10 metrų gylyje atsidūrusios mergaitės.Motina, sužinojusi apie tai, kas nutiko, iš pradžių patyrė šoką, tačiau netrukus sugebėjo susitvardyti. Tai ji nurodinėjo dukrai tvirtai įsikibti į gelbėtojų nuleistą virvę ir ragino ją nebijoti.Tik įsitikinę, kad mergaitė tvirtai laikosi virvės, gelbėtojai ėmė ją traukti. Kai vaikas atsidūrė maždaug per metrą nuo šulinio angos, vienas iš gelbėtojų staigiai sugriebė jį už rankų ir iškėlė į viršų.Prie mergaitės tuoj pat atskubėjo medikai. Dar po akimirkos vaikas buvo nugabentas į ligoninę išsamiai apžiūrai.Paaiškėjus, kad jokių sužalojimų per incidentą keturmetė nepatyrė, mamai buvo leistas pasiimti dukrą namo.