Ложь: Литва мечтает о военном столкновении на своей территории

Тезисы видеосюжета:

1. Запад постоянно кричит о Сувалкском коридоре, хотя Москве и Минску он безразличен.

2. Литва "разыгрывает карту напряженности" на участке между Калиниградом и Беларусью, так как ей нужно внимание Запада. Так Литва сможет получить больше денег от НАТО.

3. Литовское проамериканское марионеточное правительство мечтает о начале боевых действий на своей территории и о возврате Малой Литвы (включая Калининград).

4. США и Британия хотят открыть второй фронт противостояния России в Балтике.

Комментарий Delfi.ru:

Видеосюжет опубликован на Youtube-канале "АТН: новости Беларуси и мира". Изначально он транслировался на телеканале "Беларусь 1" в персональной рубрике "Катюшин расчет", которую ведет "журналистка" (пропагандистка) Екатерина Тихомирова. На Youtube видео набрало 23 тыс. просмотров.

Первый тезис Тихомировой – про Сувалкский коридор или, как называет его "журналистка", "коридорный сюжет", который якобы "в упор не нужен ни Москве, ни Минску". Напомним читателям, что "Сувалкский коридор" – это термин, которым принято обозначать часть сухопутной территории на границе между Литвой и Польшей. Этот участок протяженностью около 100 км не является природным объектом или особой приграничной зоной. Однако с точки зрения военной стратегии его и нельзя назвать "выдуманным". Термин "Сувалкский коридор" служит для описания военных рисков в регионе, поскольку этот небольшой участок общей границы Литвы и Польши отделяет Калининградскую область от Беларуси и считается уязвимым местом для Балтийских членов НАТО и Альянса в целом .

Карта, отмечающая участок, называемый «Сувалкским коридором». Эстония, Латвия, Литва и Польша – члены НАТО и отмечены синим цветов. Российская Федерация, ее эксклав Калиниградская область и де-факто союзник России Беларусь отмечены розовым цветом. © Wikimedia Commons

Сувалкский коридор уже много лет является причиной для беспокойства НАТО, особенно после российской аннексии Крыма и развязывания конфликта в Донбасской и Луганской областях. То, что Минску и Москве "в упор не нужен" Сувалкский коридор – это ложь. С середины июня, когда Литва запретила транзит санкционных товаров в Калининград, связанные с режимами Лукашенко и Путина СМИ усилили поток контента, в котором упоминается Сувалкский коридор.

Пример новости про Сувалкский коридор © Ekrano nuotr.

Пример новости про Сувалкский коридор © Ekrano nuotr.





На новостном агрегаторе Lenta.ru за 6 июня видно сразу несколько практически одинаковых новостей и все они упоминают Сувалкский коридор © Ekrano nuotr.





Количество пользовательских поисковых запросов о Сувалкском коридоре в Беларуси и России резко возросло в тот момент, когда Литва запретила транзит санкционных товаров в Калининградскую область – скорее всего в ответ на возросшие упоминания этого словосоч © Ekrano nuotr.

Количество пользовательских поисковых запросов о Сувалкском коридоре в Беларуси и России резко возросло в тот момент, когда Литва запретила транзит санкционных товаров в Калининградскую область – скорее всего в ответ на возросшие упоминания этого словосоч © Ekrano nuotr.

Далее Тихомирова намекает, что Литва специально создает экономическую блокаду Калининграда, чтобы "привлечь внимание" к себе и получить больше денег от НАТО. Москва и Минск постоянно рисуют образ небольшой и бедной Литвы, вынужденной идти на конфронтацию с Россией, чтобы ей уделили внимание. Страну регулярно называют "пигмеем" и "карликом" в пропагандистских СМИ. Однако решение Литвы соблюдать санкции ЕС против России связано не с ее размером и экономическим состоянием, но с обязательствами страны в рамках Европейского союза. Литве не нужно привлекать к себе внимание решением о запрете транзита некоторых товаров в Калининград, потому что это решение реализует уже введенные санкции Европейского союза. Литва не устраивала экономическую блокаду Калининграда, а запретила транзит части товаров – мы писали об этом здесь и здесь. Белорусская пропаганда нарочно путает местами причину и следствие в этой ситуации.

Пример типичной пропагандистской новости про Литву (Baltnews) © Ekrano nuotr.

Белорусские и российские пропагандисты регулярно изображают любые усилия Литвы по защите собственных национальных интересов как акции по привлечению внимания или как действия марионетки, идущей на поводу у излюбленного злодея всех диктатур – США. При этом упускается из виду контекст: действия Литвы в последние месяцы обусловлены войной России против Украины. В этих условиях Литва оправданно рассматривает Россию как первостепенную угрозу своей национальной безопасности. Литва заинтересована в соблюдении санкций, поскольку санкции против государства-агрессора призваны сдерживать его экономический потенциал в долгосрочной перспективе. Поэтому это не «разыгрывание карты напряженности» и не «привлечение внимания», а обоснованные действия страны, граничащей со страной-агрессором и ее союзником.

Дальше Тихомирова утверждает, что «литовское проамериканское марионеточное правительство» мечтает о начале боевых действий на своей территории и особенно – о возврате Малой Литвы (часть бывшей Малой Литвы – это теперь Калининград). Фундаментальное убеждение в том, что США и Запад стоят за всеми процессами, хоть сколько-нибудь враждебными России (а по совместительству и Беларуси) – это опасная теория заговора, а верящих в нее людей очень сложно убедить в обратном. Команда Delfi разоблачала основные фейки, связанные с верой в скрытые злобные планы США – например, с так называемым "планом Даллеса" и "доктриной Волфовица".

Еще более абсурдны утверждения о том, что Литва хочет военного конфликта на своей территории. Получается, что Литва все эти годы "мечтала" о большой войне и захвате Калининграда, но мечтала тайно, никак не вторгаясь на эту территорию, не устраивая провокаций, выдавая визы россиянам и обеспечивая транзит всех видов транспорта через свою территорию. А потом Литве "повезло", что России пришлось заняться "денацификацией" и "демилитаризацией" Украины, и теперь Литва может "мечтать" о боевых действиях открыто.

Мы уже разоблачали фейки о том, что Литва хочет отобрать части территории у России. К тому же, несмотря на якобы агрессивные намерения, Литва не добавила от себя ничего к санкциям ЕС, а также участвовала в консультациях с Европейской комиссией по поводу применения этих санкций. Опубликованное в среду разъяснение Европейской комиссии несколько ослабило запрет на транзит, разрешив железнодорожную перевозку части подсанкционных товаров в Калининград, но только для поддержания нужд эксклава. В связи с этим премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните предложила не продолжать споры с западными партнерами, а сосредоточиться на дальнейшей поддержке Украины. Такие заявления представителя страны едва ли согласуются с желанием развязать войну.

Завершается видеосюжет тем, что США и Великобритания давно хотят открыть второй балтийский фронт. Delfi все еще ждет от белорусских и российских провластных СМИ хотя бы одного доказательства того, что это Запад активно провоцирует войну, в то время как Россия бомбит украинские города и угрожает другим странам. Напомним, что несмотря на полномасштабную войну в Украине, НАТО не вступает в конфликт на ее стороне. Более того, белорусская пропаганда путается в своих же нарративах: то рассказывает, что США на грани экономического краха из-за конфликта с Россией, то говорит, что продолжение войны США выгодно.

Пример новости о том, насколько плохая ситуация с экономикой в США © Ekrano nuotr.

Пример новости о том, как США наживаются на войне Украине © Ekrano nuotr.





Официальная позиция НАТО по поводу участия в российско-украинской войне © Ekrano nuotr.

Наконец, мы узнаем, что все равно за всем стоит США, которые путем войны в Европе помогут своей экономике, как уже случилось в 20 веке. То, что США вышли из затяжного экономического кризиса из-за всеобщей мобилизации и военных заказов в эпоху Второй мировой войны, – это лишь одно из классических объяснений завершения Великой депрессии. Однако непонятно, при чем тут какой-либо умысел со стороны Штатов, официальное вступление которых во Вторую мировую войну было спровоцировано нападением Японии (союзника Третьего рейха) на военно-морскую базу в Перл-Харбор.

Вердикт: если следовать логике видеосюжета, то получается что Литва – это бедная страна-марионетка США, которая нуждается в деньгах, и одновременно - хитрый и агрессивный провокатор, который надеется на военное столкновение на своей территории (которое неизбежно убьет и покалечит людей, нанесет вред инфраструктуре, экологии и экономике страны). Любые обоснованные и законные действия Литвы по защите своих национальных интересов (в том числе в ответ на российскую агрессию) пропаганда называет либо манипуляцией, либо провокацией. Неправда и то, что Москве и Минску безразличен Сувалкский коридор. Наш вердикт – ложь.