Манипуляция: Литва решила забрать часть России

Тезисы видео:

Автор видео пересказывает сообщение одного из российских информационных агентств о заявлении депутата литовского парламента Матаса Мальдейкиса, который саркастично прокомментировал предложение российского политика Евгения Федорова об “отмене постановления Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики, вынесенного 6 сентября 1991 года”.

Комментарий DELFI:

Матас Мальдейкис сообщил следующее: “если Россия отзовет свое признание независимости Литвы от 1991 года, то Литва отзовет Поляновский договор 1634 года, потребует от Путина подчиниться власти Владислава IV и вернуть Великому княжеству все оккупированные территории. Смоленск – это Литва!”.

Хотя сообщение российского информационного агентства в общих чертах в этот раз и совпадает с действительностью, наше внимание обратили заголовки на информационном портале и, собственно говоря, самого видео. Если первый из них гласит “литовский политик: если не признаете суверенитет Литвы, мы заявим права на Смоленск”, то второй звучит так: “Литва решила забрать часть России”.

Российские средства массовой информации и пророссийские блогеры периодически публикуют и распространяют сообщения, например, о том, что Литва либо уже блокирует, либо готовиться блокировать Калининград и это якобы дает России право на военное вмешательство на территории Литвы. О том, что в таких текстах нет ни одного факта, который не подвергся бы манипуляциям мы писали здесь и здесь. Чрезвычайно популярной конспирологической теорией, за распространением которой стоят российские провластные СМИ, это теория о том, что Польша готовится аннексировать часть Украины. С нашими материалами, в которых мы объясняем почему теории о аннексии Украины / захвате украинской территории Польшей являются высосанными из пальца, можно ознакомиться здесь и здесь.

Необходимо подчеркнуть, что Литва, в отличие от Российской Федерации, твердо придерживается положений Хельсинского Заключительного Акта 1975 г. и не предпринимает никаких агрессивных действий против своих соседей, если не считать отдельно взятых саркастических и ироничных высказываний некоторых литовских политиков (отдельно стоит отметить, что Матас Мальдейскис высказался только после того, как одиозный российский политик подготовил законопроект, который направил в Госдуму Российской Федерации об отмене признания независимости Литвы – ред.). Опять таки, никаких территориальных претензий к Российской Федерации Литва не выдвигала и не выдвигает. О том, в каких вооруженных конфликтах начиная с 1990 года участвовали российские войска, можно прочитать здесь.

Вердикт:

Название видеосюжета, не соответствует действительности и является откровенно ложным. Очевидно, что цель такого названия состоит в том, чтобы убедить как можно больше пользователей социальных сетей поделится материалом. Наш вердикт – манипуляция.