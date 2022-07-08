Захарова снова грозит из-за санкций: "Россия примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры"

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Евросоюзу следует поторопиться с решением ситуации по транзиту в Калининград, иначе Россия примет жесткие меры, которые уже приготовлены. Об этом 8 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Marija Zacharova
Marija Zacharova
© AP / Scanpix

По ее словам, диалог с Еврокомиссией и Литвой по данному вопросу продолжается.

"Нас заверяют в том, что вопрос должен разрешиться в ближайшее время. Рассчитываем, что в Брюсселе и Вильнюсе будет принято единственно правильное решение, которое обеспечит беспрепятственный транзит в эксклавную часть России", - заявила Захарова.

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Однако, отметила она, российские экономоператоры уже несут убытки из-за действующих ограничений.

"Ожидать до бесконечности мы не будем. Ещё раз предупреждаем, что, если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, подготовка которых уже завершена. Решение проблемы слишком затянулось", — сказала представитель МИД РФ.

После того, как ЕС объявил о санкциях против России, с середины июня Литва не разрешает перевозку стали и других черных металлов из основной части России в Калининградскую область через свою территорию. С 10 июля вступают в силу санкции на перевозку российского цемента и алкоголя через страны ЕС.

Представители литовских властей утверждают, что весной получили разъяснение от Еврокомиссии, что запрет на ввоз подсанкционных товаров распространяется и на их транзит через Литву. В настоящее время ЕК рассматривает возможность выпуска новых руководящих принципов для возможного возобновления транзита.

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