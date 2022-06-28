aA
В социальных сетях распространился видеорепортаж, авторы которого рассказывают о полной блокаде Калининградской области со стороны Литвы. Объясняем, что это не так, а видеосюжет – манипуляция.
Манипуляция: Литва полностью перекрыла транзит грузов в Калининград
Манипуляция: Литва полностью перекрыла транзит грузов в Калининград
© Ekrano nuotr.

Тезисы видео:

Литва полностью перекрыла транзит российских товаров по железной дороге в Калининград. Началась блокада Калининградской области.

Комментарий Delfi.ru:

Статьи по теме:
Россия ставит ультиматум и открыто угрожает Литве  (1)
Что сейчас может сделать взбешенный "блокадой" Калининграда Кремль: Литва стала мишенью  (1)

Видеосюжет представляет собой пересказ репортажа якобы одного из китайских изданий о том, что якобы Литва полностью перекрыла транзит российских товаров по железной дороге в Калининград. Авторы манипулируют фактами: то утверждают, что Литва полностью заблокировала железнодорожный транзит в Калининград, то буквально в следующем предложении заявляют, что блокирована только часть транзита. Затем в определенный момент угрожают Литве, говоря о том, что Россия может отказаться от признания независимости страны.

Однако авторы видеосюжета как минимум в нескольких пунктах противоречат действительности. Об этом свидетельствует сообщение Министерства иностранных дел Литвы. Глава МИД Габриэлюс Ландсбергис отметил, что запрет на транзит продукции из стали и черных металлов между основной территорией Россией и Калининградской областью РФ через Литву – это не решение Литвы, а санкции Евросоюза в отношении России.

Более того, об этом запрете как части четвертого пакета санкций Европейского Союза, по информации Департамента таможни, было известно с середины марта. Пакет санкций ЕС, принятый 15 марта, ввел ограничения на российскую сталь и другую продукцию из черных металлов по договорам, заключенным до 17 июня, и с субботы их нельзя перевозить по территории Сообщества. Департамент таможни также сообщает, что сухопутный транзит между Калининградской областью и другими регионами России не остановлен и не заблокирован. Транзит пассажиров и грузов, не попавших под санкции ЕС, продолжается. Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит.

Никакой реальной блокады Калининграда нет. О том, что будет ограничен ввоз некоторых товаров в Калининградскую область через Литву, Кремль знал с марта этого года.

Вердикт:

Никакой полной блокады Калининграда со стороны Литвы нет. Она ограничивает ввоз в Калининградскую область некоторых товаров, которые попали под санкции Европейского Союза. Наш вердикт – манипуляция.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Профессор предупреждает: происходящее с Калининградом близко к формальному поводу для начала войны

Профессор университета им. Витаутаса Великого...

Глава дипломатии ЕС: обвинения РФ против Литвы — чистая пропаганда

Обвинения, выдвигаемые Кремлем в адрес Литвы, в том, что...

Спецэфир Delfi: запрет русского мира в Украине, реакция на угрозы Кремля в Литве Как работает Горячая линия для украинских беженцев

Обвинения, выдвигаемые Кремлем в адрес Литвы, в том, что...

Сообщается о том, что запрещенные товары в Россию нельзя возить и по дорогам: у границы очереди

Российское агенство Interfax сообщает о расширенных...

Президент: Литва готова к сценарию, при котором РФ реализует угрозы отключить страну от БРЭЛЛ

Литва готова, если Россия реализует свои угрозы...

Советник президента: разговоры РФ о калининградском транзите – пропаганда

Реакция России на санкции Европейского союза ( ЕС ),...

TOP новостей

Сейм Литвы запретил импорт российского газа в страну. Исключение - его транзит в Калининград

Литва законодательно запретила импорт в страну...

Во вторник в Литве был улучшен 82-летний рекорд

28 июня в Литве было жарче, чем накануне, а центр жаркой...

Полиция, суды и министерства получили письма с угрозами: информация не подтеврдилась

Во вторник одно за другим стали поступать звонки и...

Valerijus Karbalevičius

Аналитик: заявление о ядерном оружии для Беларуси - главный публичный итог встречи Лукашенко и Путина

"Россия приняла решение обойтись угрозами ядерного...

Впечатляющие зарплаты в Литве: в лидерах компания, которая платила по 56 000 евро

В мае в Литве 21 компания платила своим работникам...