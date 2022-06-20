Глава МИД Литвы: запрет на транзит стали в Калининград – решение ЕС

"Во-первых, это не действия Литвы, это европейские санкции, которые будут применяться с 17 июня, а санкции в настоящее время применяются железными дорогами, которые информируют своих клиентов о том, что товары, попавшие под санкции с 17 июня, — это сталь и другая продукция, произведенная из железной руды, которая больше не будет импортироваться через Литву, это осуществляется в консультациях с Европейской Комиссией и в соответствии с ее вехами", — заявил Ландсбергис в понедельник перед встречей министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

Об этом запрете было известно с середины марта как части четвертого пакета санкций Европейского Союза, сообщил Департамент таможни.

По словам его представителя, пакет санкций ЕС, принятый 15 марта, ввел ограничения на российскую сталь и другую продукцию из черных металлов по договорам, заключенным до 17 июня, и с субботы их нельзя перевозить по территории Сообщества.

"Сухопутный транзит между Калининградской областью и другими регионами России не остановлен и не заблокирован. Транзит пассажиров и грузов, не попавших под санкции ЕС, продолжается. Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит. Никаких дополнительных указаний мы не получали и никаких дальнейших действий не предпринимаем", — сказала BNS Лина Лауринайтите-Григене, представитель Департамента таможни.

По словам представителя таможни, такой же запрет вступит в силу с 10 июля в отношении цемента, алкоголя и другой продукции, с 10 августа — в отношении угля и других твердых ископаемых, с 5 декабря — российской нефти.