Глава МИД Литвы: о санкциях по калининградскому транзиту стало известно в марте

"Все это не скрывалось с марта. Санкции были приняты 14 марта, все отсрочки были публичными, все было ясно, что поедет, что не поедет, все это было на столе", — заявил Ландсбергис журналистам в среду после совместного заседания комитетов Сейма по иностранным делам и по национальной безопасности и обороне.

Комитеты Сейма в среду выясняли ситуацию с санкциями Европейского союза (ЕС) в отношении некоторых товаров, перевозимых в Калининградскую область, после того как Москва обвинила Литву в транзитных ограничениях и пригрозила принять "ответные меры".

"Россия хотела обвинить Запад, опираясь на пример Литвы, исходя из своих пропагандистских целей. Все это, что было названо блокадой, закрытием транзита, сталь составляет менее одного процента от всех грузов, пересекающих территорию Литвы. Вся эта информационная атака на Литву предпринята менее чем из-за одного процента", - сказал министр.

Он сказал, что Литве не стоит удивляться "угрозам со стороны агрессивного государства".

"Она (Россия) наш сосед, она воюет с дружественным для нас государством, против наших партнеров - Украины, она каждый день убивает людей, и мы удивляемся, что она говорит злые слова. Не удивительно, что могут быть и злые слова, поэтому мы стремились быть членом НАТО, поэтому мы хотим оставаться членом НАТО, чтобы Альянс мог разместить в Литве постоянные силы, поэтому мы усиливаем нашу оборону, не из-за теоретических размышлений, а потому, что у нас опасный, агрессивный сосед", — сказал Ландсбергис.

Москва заявила в понедельник, что транзитные ограничения нарушают международные соглашения, и потребовала от Литвы отменить запрет на транзит некоторых товаров по железной дороге в Калининградскую область, между тем Вильнюс заявляет, что не вводил односторонних ограничений, и утверждает, что запрет предусмотрен санкциями ЕС.

По данным литовской таможни, четвертый санкционный пакет ЕС, принятый 15 марта, ввел ограничения в отношении российской стали и других изделий из черных металлов по соглашениям, заключенным до 17 июня, и с минувшей субботы эти грузы нельзя провозить по территории стран Сообщества.

В понедельник МИД Литвы вручил временному поверенному в делах России Сергею Рябоконю ноту, в которой разъяснил применение мер ЕС в отношении транзита между Калининградской областью и Россией, а в ходе встречи опроверг информацию из России о том, что перевозки попавших под санкции грузов якобы запрещает Литва.

По словам премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, хотя соглашения о транзите между ЕС, Россией и Литвой не предусматривают льготы для товаров и услуг, которые перевозятся на любых условиях, это оговорено в регламентах. По ее словам, было договорено, что на самые основные товары - продукты питания, лекарства и т. д. - не будут распространяться никакие ограничения.