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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает нерациональным продолжать спорить о калининградском транзите с западными партнерами и призывает сконцентрироваться на дальнейшей поддержке защиты Украины от России и новых санкциях против Москвы.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Julius Kalinskas

"Нерационально в наше время рассеивать внимание и использовать его для дискуссий о том, можно ли перевезти одну килотонну стали из одной части России в Калининградскую область по железной дороге", — заявила журналистам в четверг Шимоните.

Так она высказалась после того, как Еврокомиссия в среду решила разрешить транзит подсанкционных российских товаров в Калининград для нужд этого российского эксклава.

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Транзит некоторых российских товаров в Калининград временно был приостановлен после вступления в силу санкций ЕС, объявленных в связи с вторжением Москвы в Украину.

Представители Литвы и Еврокомиссии в последние недели проводили консультации по транзиту подсанкционных товаров в Калининград после возмущения России ограничениями на транзит стали, вступившими в силу в июне.

По словам Шимоните, дальнейшие споры были бы "настоящей победой Кремля".

"Поэтому приоритет должен быть отдан дальнейшей поддержке Украины в войне против России и скорейшему согласованию седьмого пакета санкций, чего мы ожидаем в ближайшее время", - сказала премьер-министр.

По ее словам, Литва принимает во внимание основные принципы транзита, предоставленные Европейской Комиссией, и "из уважения к самому учреждению и предоставленным ему полномочиям" и "ради единого трактования, что является одной из основных задач этих принципов".

"Мы можем игнорировать это. (...) Тогда конечной остановкой наших разногласий станет Суд справедливости Европейского Союза", - сказала премьер-министр.

По словам премьер-министра, Европейская комиссия не обязана согласовывать подготовленные ею руководящие принципы с государствами-членами, поэтому Литва благодарна за состоявшиеся консультации, выслушанные замечания и предложения.

"Однако ответственность за мнение Европейской Комиссии лежит на самой Европейской Комиссии, и учреждения Литовской Республики не должны и не могут брать на себя ответственность за мнение Европейской Комиссии", - подчеркнула Шимоните.

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