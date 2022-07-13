aA
Еврокомиссия (ЕК) в среду с новыми правилами разрешила России перевозить подсанкционные товары по железной дороге в Калининградскую область и из нее через территорию Европейского союза (ЕС), но только для нужд этого эксклава.
ЕК разрешила транзит подсанкционных товаров в Калининград, но есть условия
© AP / Scanpix

"Эти руководящие принципы подтверждают, что автомобильный транзит подсанкционных товаров российскими компаниями не разрешен в соответствии с ограничительными мерами ЕС. На железнодорожном транспорте такого запрета нет, без ущерба для обязательства государств-членов ЕС осуществлять эффективный контроль", — говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

Транзит некоторых российских товаров в Калининград прекратился после вступления в силу санкций ЕС, объявленных в связи с вторжением Москвы в Украину.

Статьи по теме:
Премьер Литвы: вполне вероятно, на этой неделе ЕК обнародует правила калининградского транзита
Экс-премьер: санкции для транзита в Калининград – неправильная интерпретация Литвы

Представители Литвы и ЕК в последние недели проводили консультации по транзиту подсанкционных товаров в Калининградскую область после возмущения России по поводу вступивших в силу в июне ограничений для стали.

Согласно обновленным правилам, Литва и другие страны-члены ЕС должны будут проверять, остаются ли объемы транзита в пределах объемов, установленных за последние три года, чтобы обеспечить, что подпадающие под санкции товары, перевозимые в Калининград, соответствуют реальному местному спросу и не экспортируются в страны Сообщества.

Государства-члены также должны будут отслеживать необычные потоки товаров или торговые тенденции, которые могут способствовать обходу санкций.

Несмотря на обновленные правила, транзит товаров и технологий военного или двойного назначения остается запрещенным, независимо от выбранного способа транспортировки.

"Цель сегодняшней дорожной карты — разъяснить применимые правила и напомнить, что государства-члены ЕС должны предотвращать все возможные формы обхода ограничительных мер ЕС. Поэтому Еврокомиссия подчеркивает важность мониторинга торговых потоков в обоих направлениях между Россией и Калининградской областью, чтобы гарантировать, что подсанкционные товары не попадут на таможенную территорию ЕС", — говорится в сообщении.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее публично призвал к возобновлению калининградского транзита подсанкционных товаров.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Linava: из-за санкций для калининградского транзита может обонкротиться более 200 компаний перевозчиков

Из-за новейших санкций ЕС , запрещающих перевозку...

Спикер Сейма: ЕК объявит свои рекомендации по калининградскому транзиту в ближайшее время

Председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен...

Экономист о запрете движения товаров между Балтией и Россией: во сколько это обойдется Литве

Старший экономист "Luminor" Жигимантас Маурицас...

TOP новостей

ЕК разрешила транзит подсанкционных товаров в Калининград, но есть условия

Еврокомиссия (ЕК) в среду с новыми правилами разрешила...

Некоторые поликлиники Литвы уже вводят ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом

COVID–19 возвращается, во всей Европе фиксируется новая...

Пандемия может вернуться с новой силой: будут ли в Литве вводить жесткие ограничения?

В Литве снова увеличивается число заражений COVID-19....

Выясняется, кого жители Литвы хотят видеть на посту президента

12 июля - это день, когда действующий президент Литвы...

После веселого купания – личинки под кожей: болезнь можно узнать по некоторым симптомам

Пришло лето с ливнями и жаркими днями и купанием в...