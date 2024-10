Žiniasklaida: Ukraina jau nebėra svarbiausias Vakarų politikos prioritetas

„Stuttgarter Nachrichten“ atidavė duoklę diplomatiniams V. Zelenskio gebėjimams: „V. Zelenskio vizitas Berlyne praėjo pagal jau įprastą susitikimų su kancleriu Olafu Scholzu scenarijų. Buvo nuoširdžiai padėkota už Vokietijos paramą, kuri išlieka adekvati turint omenyje, kaip Berlynas remia Ukrainą. Tai byloja diplomatinį Ukrainos prezidento išprusimą. Jis puikiai žino, kad iš O. Scholzo administracijos taip gaus daugiau nei viešai kritikuodamas Vokietiją dėl to, ko ji neduoda, pavyzdžiui, kruizinių raketų „Taurus“. O. Scholzo žodžiai, kad V. Putino pastangos laimėti karą jį vilkinant nebus sėkmingos, labai svarbus pareiškimas. Be to, Donaldo Trumpo pergalės JAV prezidento rinkimuose atveju realybė gali tapti kitokia“.